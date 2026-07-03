Die Ninja-Parcours-Tour macht erstmals Halt im Land

Von 9. bis 11. Juli 2026 macht die Ninja Parcours Tour erstmals Halt in Wien und bringt einen professionellen Ninja-Parcours ins Westfield Donau Zentrum.

Die Ninja Parcours Tour zählt zu den größten mobilen Ninja-Sport-Formaten im deutschsprachigen Raum und tourt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von 9. bis 11. Juli macht die Tour zum ersten Mal in Österreich Halt und verwandelt das Westfield Donau Zentrum in eine Ninja-Arena, in der Besucher jeden Alters selbst aktiv werden können.

Der professionelle Parcours umfasst verschiedene Hindernisse, die Koordination, Kraft und Geschicklichkeit fordern. Ob Familien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulklassen oder Sportvereine: Der Parcours steht allen Besuchern offen und lädt zum Mitmachen ein.

“Mit der Ninja Parcours Tour bringen wir ein Format nach Wien, bei dem Besucher selbst aktiv werden können. Statt zuzusehen, können die Menschen verschiedene Hindernisse meistern, ihre Geschicklichkeit testen und die Faszination des Ninja-Sports hautnah erleben. Gerade in den Sommerferien möchten wir im Westfield Donau Zentrum Angebote schaffen, die Kinder, Jugendliche und Familien aktiv einbinden. Der Parcours lädt dazu ein, eine Sportart kennenzulernen, die viele bisher nur aus dem Fernsehen kennen“, sagt Tobias Memminger, Deputy General Manager des Westfield Donau Zentrums.

Bekannte Ninja-Athleten live vor Ort

Für das besondere Ninja-Feeling sorgen zwei bekannte Gesichter der Szene. Ali Moussa, vielen Fans als „Ninja Hulk“ bekannt, begleitet die Veranstaltung während des gesamten Tour-Stopps in Wien. Gemeinsam mit Shariq Reza gibt er Einblicke in den Sport, zeigt sein Können am Parcours und steht Besucher für Fotos und Fragen zur Verfügung.

„Ninja-Sport verbindet Kraft, Ausdauer, Koordination und mentale Stärke wie kaum eine andere Sportart. Gleichzeitig geht es nicht darum, besser zu sein als andere, sondern die eigenen Grenzen zu überwinden und an Herausforderungen zu wachsen. Genau das macht diesen Sport so besonders. Bei der Ninja Parcours Tour können Besucher:innen selbst erleben, wie viel Spaß Bewegung machen kann und was möglich ist, wenn man sich einfach traut, es auszuprobieren“, sagt Ali Moussa, Ninja-Warrior-Athlet.

Wettbewerb mit Qualifikation für das Tour-Finale

Am Samstag, 11. Juli 2026, findet ab 13 Uhr der große Ninja-Wettbewerb statt. Teilnehmer:innen können sich direkt auf dem Parcours messen und um die Qualifikation für das große Finale der Ninja Parcours Tour vor Live-Publikum kämpfen.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an baer@partus.live. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 €, für Westfield Club-Mitglieder nur 25 €. Neben dem sportlichen Wettkampf steht vor allem das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Besucher erhalten die Möglichkeit, die Atmosphäre eines professionellen Ninja-Wettbewerbs hautnah mitzuerleben.

Weitere Informationen unter https://at.westfield.com/donauzentrum