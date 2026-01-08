Zwischen klaren Linien, feinen Materialien und leisen Klängen bietet Shiki mitten im Herzen Wiens einen Raum, der entschleunigt und gleichzeitig inspiriert. Shiki ist Boutique und Sakethek zugleich: ein Ort, an dem japanische Handwerkskunst nicht museal wirkt, sondern als zeitgemäßes Design erlebbar wird. Viele der Stücke waren bisher ausschließlich in Japan erhältlich.

Klangobjekte aus Japan: Design, das man hört

Bei Shiki wird Design nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Die Klangobjekte der japanischen Manufaktur Koizumi Seisakusho stehen für höchste Präzision in der Metallverarbeitung und eine reduzierte, moderne Formensprache. Ob das schwebende Tama Yurarin, der naturinspirierte Bird Call oder der puristische Chiririn-Kreisel – jedes Objekt erzeugt sanfte Töne, die Räume verändern und Ruhe ausstrahlen. Kleine Designstatements, die bewusst entschleunigen und urbanen Wohnräumen eine poetische Note verleihen.

Porzellan mit Geschichte: Von Arita bis Mikawachi

Ein Herzstück der Boutique ist das japanische Porzellan. Fukagawa Seiji aus Arita, seit über 130 Jahren bekannt für außergewöhnliche Reinheit und Präzision, ist erstmals wieder außerhalb Japans erhältlich. Ikonische Vasen mit internationaler Geschichte treffen hier auf zeitlose Klassiker. Ergänzt wird das Sortiment durch Mikawachi-Yaki: federleichtes Porzellan in Weiß und Indigo, dessen feine Bemalung seit dem 17. Jahrhundert für elegante Zurückhaltung steht, perfekt für modernes Interior Design.

Lack, Zinn & Yohen-Keramik: Urban Craft aus Japan

Shiki zeigt, wie vielfältig japanisches Handwerk heute ist. Tief glänzende Urushi-Lackarbeiten verbinden Funktion und Kunst, während Zinnobjekte von Nousaku mit ihrer weichen Oberfläche sogar zur eigenen Gestaltung einladen. Besonders spannend: Yohen- und Yusei-Keramiken, bei denen Glasuren im Brennprozess überraschende Farbverläufe entwickeln. Jedes Stück ist ein Unikat: roh, elegant und voller Charakter.

SHIKI Boutique | Sakethek

Krugerstraße 15, 1010 Wien

Di.-Sa., 11-19 Uhr

worldofshiki.at