Ob entspannendes Yoga, gezieltes Rücken-Fit-Training oder das beliebte Cardio Pilates: Das Angebot des ASKÖ WAT Wien deckt alle Bedürfnisse ab. Jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr gibt’s im ASKÖ Bewegungscenter auf der Schmelz eine dynamische Trainingseinheit, die Ausdauer und kräftigende Pilates-Elemente kombiniert. Ideal für alle, die ihre Kondition verbessern und gleichzeitig den Körper stärken möchten.

Neu im Programm: Powerfitness mit Boxelementen

Ein echtes Highlight im Frühjahr: Powerfitness mit Boxelementen. Das effektive Workout fordert Kraft, Koordination und Kondition gleichermaßen. Trainiert wird jeden Donnerstag von 18:00 bis 19:15 Uhr, ebenfalls auf der Schmelz. Perfekt für alle, die sich ordentlich auspowern wollen.

Yoga und Beckenboden-Training im Herzen der Stadt

Auch in der Kleinen Sperlgasse wird kräftig gestreckt und entspannt: Im Rahmen von Jackpot Fit steht dort jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:30 Uhr eine wohltuende Yoga-Einheit am Programm.

Zusätzlich wird im ASKÖ Bewegungscenter montags von 17:00 bis 18:00 Uhr Beckenbodentraining angeboten – ein wichtiges, oft unterschätztes Workout für mehr Stabilität und Körperbewusstsein.

Bewegung, die guttut – Woche für Woche

Mit seinem abwechslungsreichen Kursangebot bringt der ASKÖ WAT Wien Körper und Geist in Einklang. Professionell betreut von qualifizierten Übungsleiter:innen finden Sportbegeisterte hier optimale Voraussetzungen für mehr Fitness, Wohlbefinden und Freude an der Bewegung.

Jetzt fürs Frühjahrssemester anmelden

Die Anmeldung für das Frühjahrssemester ist bereits geöffnet. Wer sich rechtzeitig einen Platz sichert, startet aktiv und gut begleitet in ein sportliches Frühjahr 2026.