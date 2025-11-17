„Sicher gesund in Wien“ richtet sich an alle Wiener Seniorinnen und Senioren, ihre Angehörigen und Experten aus Gesundheits- und Sozialberufen. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Maßnahmen, die das tägliche Leben sicherer machen – vom Heim bis in die Grätzelzentren. Das Projekt zeigt, dass Sicherheit im Alter bei kleinen, gut umsetzbaren Veränderungen beginnt.

Sturzprävention: Stolperfallen erkennen und vermeiden

Im Rahmen des „Monats der Senior:innen“ präsentierte WiG Workshops unter dem Motto „Stolperfalle Mensch?“. In insgesamt 20 Terminen bis Dezember lernen Teilnehmende, Stolperfallen in den eigenen vier Wänden zu erkennen und zu beseitigen. Ergänzt wird das praktische Training durch einfache Kräftigungsübungen für Balance und Beweglichkeit. Auch Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern, werden vorgestellt. Ziel ist es, dass sich Seniorinnen und Senioren sich sicherer bewegen und Unfälle vermeiden. Weitere Workshops sind geplant.

Wissen teilen: Für Experten und Begleitpersonen

„Sicher gesund in Wien“ richtet sich nicht nur an Seniorinnen und Senioren selbst. Angehörige, Klubbetreuer und Fachkräfte aus Gesundheit, Sozialwesen, Stadtplanung oder Architektur werden durch Workshops und Informationsmaterialien geschult. Im März 2026 lädt WiG zu einer Fachtagung im Wiener Rathaus ein, um Erfahrungen auszutauschen und die neuesten Erkenntnisse zur Sturzprävention zu diskutieren. Eine Kooperation mit den Wiener Linien plant zudem spezielle Schulungen für Begleitpersonen im öffentlichen Verkehr – ein weiterer Schritt, um Sicherheit im Alltag zu erhöhen.

Projekt mit Zukunft: Sicherheit und Lebensqualität fördern

Das bis Ende 2026 laufende Projekt wird über den Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) der Stadt Wien finanziert und setzt auf umfassende Sensibilisierung. Neben älteren Menschen profitieren Experten aus Gesundheits- und Sozialberufen sowie Verantwortliche aus Verkehr, Stadtplanung und Wohnen.

„Bei allen Maßnahmen berücksichtigen wir auch Menschen mit Demenz – weil Sicherheit im Alter alle betrifft.“

WiG-Geschäftsführer Dennis Beck

Mit „Sicher gesund in Wien“ entsteht somit ein Netzwerk, das Wissen vermittelt, Lebensräume sicher gestaltet und die Selbstständigkeit älterer Wienerinnen und Wiener stärkt. Die Botschaft ist klar: Sicherheit und Gesundheit im Alter gehen Hand in Hand, und jede kleine Maßnahme kann ein großer Schritt zu mehr Lebensqualität sein.

Laufende Informationen: www.wig.or.at