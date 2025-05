Sicherheitstag macht Schule: Action an der VS Hoefftgasse

Sicherheit will gelernt sein: An der Volksschule Hoefftgasse 7 in Simmering stand kürzlich ein ganzer Tag im Zeichen von Prävention, Vorsorge und praxisnaher Wissensvermittlung. Beim sicherheitspädagogischen Aktionstag durften die Kinder nicht nur erleben, wie Einsatzkräfte arbeiten – sie lernten auch, wie man sich im Ernstfall richtig verhält.

Mit offenen Augen, viel Neugier und einer Portion Staunen erlebten die Schüler einen außergewöhnlichen Schultag. Der sicherheitspädagogische Tag bot nicht nur Abwechslung vom Unterricht, sondern vor allem viele lehrreiche Begegnungen mit Menschen, die tagtäglich für Sicherheit sorgen. Dabei stand nicht das bloße Zuschauen im Vordergrund, sondern das aktive Mitmachen, Fragenstellen und Ausprobieren. Die Schule verwandelte sich für einen Tag in einen Ort des gemeinsamen Lernens – mit Blaulicht, Sirenen und viel Herzblut.

Spielerisch lernen, sicher handeln

Wie verhalte ich mich bei einem Brand? Was mache ich, wenn jemand Hilfe braucht? Und wie sieht ein Polizeiauto von innen aus? Diese und viele weitere Fragen konnten die Kinder direkt an echte Profis stellen. Und sie bekamen nicht nur Antworten, sondern durften vieles gleich selbst ausprobieren. Ob Erste Hilfe, Notrufnummern oder das Verhalten in Gefahrensituationen: Spielerisch und praxisnah vermittelten die Helfer Wiens und zahlreiche K-Kreis-Organisationen wichtiges Wissen, das im Notfall Leben retten kann.

Sicherheit als Teil des Schulalltags

Der Aktionstag war mehr als ein spannendes Event. Er war Teil eines pädagogischen Konzepts, das Sicherheit als grundlegende Kompetenz versteht. Schon im Kindesalter lässt sich durch gezielte Angebote ein Bewusstsein für Vorsorge und Eigenverantwortung schaffen. Direktorin Gabriele Simonic und ihr engagiertes Team organisierten mit viel Sorgfalt und Herzblut einen Tag, der Wissen festigte und das Vertrauen der Kinder in Einsatzkräfte stärkte.

Starkes Zeichen für Gemeinschaft

Auch die Bezirksvertretung zeigte sich beeindruckt. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart lobte das Engagement aller Beteiligten. „Solche Veranstaltungen sind enorm wertvoll. Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern auch Vertrauen in unsere Einsatzkräfte. Ich danke allen Mitwirkenden und besonders Frau Direktorin Simonic für ihren großartigen Einsatz.“ Der sicherheitspädagogische Tag war ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Gemeinschaft, Prävention und Zusammenhalt. Werte, die in Simmering großgeschrieben werden.

diehelferwiens.wien.gv.at

hoefftgasse.schule.wien.at