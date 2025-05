Badespaß: Mit den Wiener Linien rasch zum kühlen Nass

Der Sommer naht in großen Schritten und seit einigen Tagen haben die ersten Freibäder in Wien geöffnet. Damit auch die An- und Abreise so entspannt wie der Besuch selbst wird, starteten die Wiener Linien ihren jährlichen Bäderverkehr.

Die Donauinsel zählt zu den beliebtesten Badeplätzen der Wiener – besonders an heißen Tagen ist hier einiges los. Damit alles rund läuft, wurde mit der Intervallveränderung der Linie 20A im April auch der Fahrplan der Linie 20B angepasst. Diese ist nun als Verstärkerlinie unterwegs und fährt zwischen den Fahrten des 20A entlang der Arbeiterstrandbadstraße. Für Badegäste bleibt dabei aber alles wie gewohnt: Alle 20 Minuten bringt sie ein Bus von einer Wasseroase zur nächsten.

Auch zum Schafbergbad kommt man jetzt noch entspannter: Die Intervalle der Linie 42A, die von Hernals direkt zum beliebten Sommer-Hotspot führt, wurden deutlich verbessert. Unter der Woche fährt der Bus nun alle 15 Minuten statt alle 20 Minuten. Am Wochenende geht’s sogar noch schneller – mit einem 10-Minuten-Intervall statt wie bisher alle 20 bis 30 Minuten.

Mit WienMobil Rad ins Bad

Wien-Liebhaber kennen diesen Trick bereits: Einfach ein WienMobil Rad schnappen und direkt ans Wasser fahren. Das geht mittlerweile mit über 3.000 WienMobil Rädern an mehr als 250 Standorten in allen 23 Bezirken. Damit auch die Jüngsten am Badespaß teilhaben können, ist ein Teil der Radflotte mit Kindersitzen ausgestattet.

Praktisch: Viele Wiener Freibäder haben ganz in der Nähe eine WienMobil Rad-Station. Neu mit dabei sind die Station Arbeiterstrand, von der aus man zum Strandbad Alte Donau oder auch in das Angelibad kommt, sowie die Stationen Alte Donau und Neue Donau. So geht Sommer in Wien – ganz ohne Parkplatzsuche!