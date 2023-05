Simmeringer Haidelauf mit Musik und Gastro!

Der Countdown zum größten Simmeringer Sportfest des Jahres läuft: Nach dem erfolgreichen Comeback des traditionellen Simmeringer Haidelaufes im Vorjahr lädt der Bezirk nun am 28. Mai zur 31. Ausgabe des Laufs. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine 3,8-Kilometer-Strecke für Profis und eine neun Kilometer lange, gemütlichere Lauf- und Walkstrecke freuen. Start und Ziel ist im Schloss Neugebäude. Das Motto „Simmering lebt Sport“ wurde von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ausgegeben.

Kinder starten gratis!



Auch die Jüngsten dürfen den organisierten Laufsport auf einer 400 und 200 Meter langen Laufstrecke ausprobieren. „Die Bewegung und der Spaß am Sport von klein auf ist mir ein sehr großes Anliegen. Deswegen bieten wir auch heuer die Startplätze für Mädchen und Buben in den Kinderbewerben kostenlos an“, so der Bezirksvorsteher.

Tolles Rahmenprogramm für alle Besucher



Auch heuer wartet auf alle Besucher übrigens ein tolles Rahmenprogramm im Innenhof des Schloss Neugebäude: Moderation, Musik, Aussteller und Gastronomie-Betriebe runden die tolle Sportveranstaltung ab. Anmeldung und weitere Informationen auf: www.simmeringerhaidelauf.at