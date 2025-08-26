Unter dem Motto SOMMERFRiSCHE lädt BASiS.KULTUR.WiEN zum Entspannen, Genießen und Mitfeiern ein – mit Cocktails, Picknickdecken und jeder Menge Musik. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Vielfalt von Cashew bis Baheux

Am Freitag sorgt die Band Takeshi’s Cashew für Klangwelten zwischen Dancefloor, Strand und Autobahn. Mit wilden Flöten, hypnotischen Bässen und Gitarrenriffs mischen die sechs Musiker World-Sounds mit Vintage-Synths und machen die Wiese zum Dancefloor. Am Samstag geht es mit dem frisch formierten Ensemble Weana G’misch weiter. Fünf Musikerinnen aus aller Welt verbinden ihre kulturelle Vielfalt mit Wiener Schmäh und schaffen eine energiegeladene Mischung aus Tradition und Temperament. Das große Finale bestreitet das Wiener Power-Quartett Madame Baheux. Mit Balkansounds, Jazz, Soul und viel musikalischem Humor liefern sie ein Konzert, das sich allen Genres entzieht – und dabei umso mehr begeistert.

Drinks, Spiele & Urlaubsfeeling

Für die passenden Sommerdrinks sorgt der Liquid Market – von Cocktails bis Mocktails ist alles dabei. Auch die jüngsten Besucher*innen kommen nicht zu kurz: Seifenblasen, Spiele und Straßenkreiden lassen Kinderherzen höher schlagen.

Nachhaltig feiern

Die Veranstaltung wird als Öko Event Plus umgesetzt und findet in Kooperation mit dem Otto-Wagner-Areal, der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien sowie dem Liquid Market statt.