Das beliebte Afterwork geht am 9. September ins Saison-Finale. Bis es so weit ist, wird noch jeden Dienstag im wohl schönsten Gastgarten der Stadt gefeiert, getanzt und genetzwerkt.

Nach einem Sommer feinster DJ-Klänge, viel Fun und unbeschwerter Abende neigt sich die aktuelle Saison des Techno Cafe im Wiener Volksgarten Pavillon dem Ende zu. Nur noch wenige Dienstage laden zum beliebten Afterwork-Highlight ein, bevor am 9. September beim großen Season Closing ab 17:30 Uhr ein fulminanter Schlusspunkt gesetzt wird.

„Tausende Gäste konnten wir in dieser Saison im Techno Cafe begrüßen. Nun heißt es, langsam Abschied nehmen. Unser Traum wäre ja, dass das ganze Jahr Sommer wäre“, lacht Veranstalterin und Gründerin Sandra Kendl. „Aber falls der Sommer beschließt zu bleiben, gibt es vielleicht auch die eine oder andere Zugabe. Wir lassen uns einfach überraschen.“

Die Plätze im Volksgarten Pavillon sind begehrt – wer einen der schönsten Sitzplätze der Stadt ergattern möchte, sollte früh kommen. Neben dem beliebten American BBQ gibt es in diesem Jahr noch mehr Fingerfood und Speisen zum Teilen, um gemeinsam mit Freunden den Feierabend zu genießen.

Was: Das Techno Cafe – Season-Closing,

Wo: Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

Early Bird Tickets: ab 10 Euro

Eintritt: 12 Euro

Mehr Infos unter www.dastechnocafe.at