Greißlerei öffnet: Sommergenuss in Frein an der Mürz

Mit dem Sommer startet in Frein an der Mürz eine genussvolle Saison. Ab 10. Juli öffnet die Greißlerei im Chalet Kaltenbach 1a jeweils von Freitag bis Sonntag ihre Türen und lädt Gäste zu regionalen Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre ein.

Sommerliche Küche in der Greißlerei

Ob für ein gemütliches Frühstück, eine kleine Auszeit am Nachmittag oder ein erfrischendes Getränk – Besucherinnen und Besucher erwartet eine sommerliche Speisekarte mit feinen Genussmomenten. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze wird eine rechtzeitige Reservierung empfohlen.

Greißlerei

Chalet Kaltenbach 1a: Urlaub mitten in der Natur

Wer den Aufenthalt verlängern möchte, findet im Chalet Kaltenbach 1a den passenden Rückzugsort. Auf rund 100 Quadratmetern Wohnfläche bietet das Chalet Platz für Familien und Erholungssuchende. Zwei Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche, kostenloses WLAN, ein privater Garten sowie ein Parkplatz direkt vor der Unterkunft sorgen für einen komfortablen Aufenthalt. Ein besonderes Highlight sind die Alpakas, die sich direkt vor der Haustür beobachten lassen.

©Chalet Kaltenbach

Raum für Workshops und besondere Anlässe

Frein an der Mürz bietet zudem den passenden Rahmen für Workshops, Firmenfeiern oder private Zusammenkünfte. Inmitten der Berglandschaft werden Veranstaltungen individuell organisiert und kulinarisch begleitet. Ob kreativer Rückzugsort oder festlicher Anlass – das Team übernimmt auf Wunsch die Planung und Umsetzung.

Regionaler Genuss für zu Hause

Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten: Erhältlich ist das echo extra virgin olive oil naxian. Das kaltgepresste native Olivenöl aus ausgewählten Koroneiki-Oliven überzeugt mit seinem fruchtig-milden Aroma und eignet sich ideal für Salate, mediterrane Gerichte oder zum Verfeinern verschiedenster Speisen. Die 250-Milliliter-Flasche ist um 9,90 Euro erhältlich und kann direkt per WhatsApp bestellt werden.

echo extra virgin olive oil naxian

Für Reservierungen, Buchungen und weitere Informationen steht das Team telefonisch unter 0664 88 653 666 oder per E-Mail an office@f-11.at zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.chaletsfrein.at.