„Souls“ feierte Österreich Premiere in Wien

Echte Teile eines Flugzeugs, eine schaurig inszenierte Kulisse und ein roter Teppich mittendrin – die Premiere des achtteiligen Mysterydramas „Souls“ sorgte schon beim Eintritt in die Wiener Urania am Montagabend für Gänsehautmomente. Das ließen sich auch Größen der Kunst- und Kulturszene nicht entgehen und der Red Carpet füllte sich zusehends: Neben der österreichischen Schauspielerin Julia Koschitz und ihrem deutschen Kollegen Aaron Kissiov, die beide die Hauptrollen in der Mysteryserie spielen, waren auch Produzent Malte Can und Drehbuchautor Senad Halilbasic vertreten. Unter den Gästen des exklusiven Events tummelten sich unter anderem Philipp Hochmair, Christian Ebenbauer, Philipp Stölzl, Edita Malovcic, Stefano Bernadin, Lilith Häßle sowie Dietmar König, Alexander Absenger, Oliver Rosskopf, Safira Robens, Patrick Güldenberg und Helmut Bohatsch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir freuen uns sehr, dass die Premiere der Serie ‚Souls‘ in Österreich auf so großen Anklang gestoßen ist. Das hohe Interesse und ein ausgebuchter Kinosaal haben einmal mehr die Wichtigkeit lokaler deutschsprachiger Produktionen bewiesen. Es ist immer schön, so viel positive Resonanz für unsere Sky Originals zu erhalten“, betont Neal O’Rourke, Geschäftsführer von Sky Österreich.

Nachdem die Gäste mit einem Aperitif begrüßt wurden, waren im Anschluss die ersten beiden Episoden von „Souls“ im Kinosaal vorab zu sehen. Im Nachgang standen Julia Koschitz, Aaron Kissiov und Malte Can für Fragen zur Verfügung und teilten spannende Insights zur Produktion. Die After-Party fand im Restaurant Klyo, das ebenfalls in der Urania gelegen ist, statt und lud zum Networking und entspannten Abschluss des aufregenden Abends ein.

„Souls“ ab 8. November bei Sky

Die Mystery-Dramaserie „Souls“ dreht sich um Allie, Hanna und Linn. Drei Frauen, deren Leben unwiderruflich auf den Kopf gestellt werden als Hannas Sohn, der 14-jährige Jacob, nach einem Autounfall glaubt, sich an sein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern. Sagt er die Wahrheit? Ab 8. November feiert die bereits mehrfach ausgezeichnete Sky Original Serie ihre Premiere bei Sky und ist immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie als komplette Staffel auf Sky Q und dem Streamingdienst Sky X auf Abruf verfügbar.

Beim internationalen CanneSeries Wettbewerb im April hat „Souls“ zwei Preise gewonnen – für das beste Drehbuch (Alex Eslam, Lisa van Brakel, Senad Halilbasic und Erol Yesilkaya) und die beste Musik (Dascha Dauenhauer).