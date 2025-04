Spannender Vortrag über Geschichte der Flaktürme

Eine prickelnde Reise in die Vergangenheit bietet am 3. Mai der Fotograf Lukas Arnold. Im Hernalser AlsCafe zeigt er bisher unbekannte Aufnahmen der Flaktürme in Wien, Berlin und Hamburg.

Einmal mehr verspricht der Penzinger Lukas Arnold gute Unterhaltung und viel Wissenswertes. Mit seinem gemeinnützigen Verein “Unter Wien” tourt er seit Jahren durch die Bezirke und bringt bisher Verborgenes auf die Leinwand. Diesmal hat er sich der Geschichte der Flaktürme gewidmet: “Eine faszinierende Zeitreise mit vielen seltenen und exklusiven Fotos aus dem Inneren der Türme”, so Arnold.

Markante Bauwerke

In dem unterhaltsamen Vortrag wird beleuchtet, warum und zu welchem Zweck die Flaktürme während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurden. Welche Rolle spielten sie für die Städte und wie sah es im Inneren dieser massiven Bauten aus? Der Vortrag gibt detaillierte Einblicke in die Geschichte und die Architektur dieser Monumente. Und es wird gezeigt, wie sie heute noch präsent sind …

Der Eintritt ist frei

Ort des Vortrags: AlsCafe, Schultheßgasse 7, 1170 Wien.

Datum: Samstag, 3. Mai, um 17 Uhr.

Für Speis und Trank ist auch gesorgt. Der Der Eintritt ist kostenlos, 10 € Spendenempfehlung. Keine Anmeldung erforderlich!

