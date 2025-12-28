Beim beliebten Kinder-Halloween am Wiener Zentralfriedhof wurde eine besondere Geste der Solidarität sichtbar. Kinder, Familien und das Team der Bestattung Wien sowie Friedhöfe Wien sammelten fleißig Geld, das nun direkt Geld in die wertvolle Arbeit des MOMO Kinderpalliativzentrums fließt.

Kinder-Halloween als Ort des Miteinanders

Das Kinder-Halloween am Wiener Zentralfriedhof hat längst Tradition und lockt jedes Jahr zahlreiche Familien an. Doch der Anlass ist mehr als nur Spiel und Spaß: „Unsere Friedhöfe sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Es freut uns besonders, dass wir gemeinsam mit den Besucheren eine so wichtige Einrichtung wie das MOMO Kinderpalliativzentrum unterstützen können“, betont Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH, bei der Übergabe der Spende.

Hohe Spendenbereitschaft von Familien

Die Besucher spendeten freiwillig rund 3.500 Euro, die Bestattung Wien und Friedhöfe Wien großzügig auf 5.000 Euro aufrundeten. „Die große Spendenbereitschaft der Familien und Kinder hat uns sehr berührt. Mit der Aufrundung möchten wir ein starkes Zeichen der Solidarität setzen und die wertvolle Arbeit des MOMO Kinderpalliativzentrums nachhaltig unterstützen“, erklärt Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

Große Unterstützung in schwierigen Zeiten

Das MOMO Kinderpalliativzentrum begleitet Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen sowie ihre Familien in herausfordernden Lebenssituationen. „Wir bedanken uns herzlich bei der Bestattung Wien, den Friedhöfen Wien und allen Besucher*innen des Kinder-Halloweens. Diese Spende hilft uns, unsere Angebote für betroffene Familien weiterzuführen und ihnen wertvolle gemeinsame Zeit zu ermöglichen“, sagt Martina Kronberger-Vollnhofer, Geschäftsführung MOMO Kinderpalliativzentrum.

