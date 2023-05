Splish Splash! Cooler Start in die Sommerferien

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und das wird im Thermenresort Loipersdorf mit einem bunten Familien-Programm zelebriert: So heißt es am 1. Juli ab ins Wasserbälle-Meer!

Beim #WeAreWater-Fest wird es am 1. Juli wieder an die 4.000 bunten Wasserbälle ins Acapulcobecken regnen. Diesen Spaß dürfen sich Familien natürlich nicht entgehen lassen! Aber nicht nur das Bälle-Bad sorgt für Unterhaltung, der 23.000 m² große Freibereich des Thermenresorts bietet jede Menge Attraktionen: Mutige hüpfen vom 1- und 3-Meter-Sprungturm, sausen die Breitwellenrutsche hinunter, werfen sich in die Wogen des Wellenbads oder schwingen sich mit einem unüberhörbaren Tarzan-Schrei via Affenschaukel ins Nass, bevor sie sich auf der groß angelegten Liegewiese herrlich entspannen und die Sonne genießen.

Wer nicht genug von der Wasser-Action bekommen kann, nimmt am Nachmittag an der #WeAreWater-Challenge teil. Im Team gilt es spannende Stationen rund um das Thema Wasser zu meistern – den Gewinnern winken tolle Preise!

Family-Programm den ganzen Sommer lang

„Badespaß pur“ heißt es während des Family Summers vom 1. Juli bis 10. September – bereits ab € 5,– Eintritt! Ergänzend dazu begeistert das tägliche Animationsprogramm und das Erlebnisangebot mit Synchronschwimmen, Kajakfahren und Volleyball mit den Profis, Airbrush Tattoo, Sharkproject, Haus des Meeres und vieles mehr.

Und sollte Regen einmal das Vergnügen trüben, so wechselt man ins überdachte Thermen- und Erlebnisbad, wo der Fun Park mit fünf Rutschen mit insgesamt 529 Metern Länge für den richtigen Adrenalinkick sorgt. Auch den Kleinsten wird viel geboten: Sie dürfen sich aufs Planschen im Baby Beach mit Rutsche und auf das Burgen-Bauen mit echtem Sand freuen.

Alle Infos auf: www.therme.at