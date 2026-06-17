Gebäude nach massiven Sicherheitsmängeln gesperrt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien fungiert als schnelle Eingreiftruppe bei akuten Missständen, Notfällen sowie Sicherheitsmängeln im gesamten Stadtgebiet. Jetzt wurde sie im 10. Bezirk tätig.

Aufgrund einer Meldung, wonach Fassadenteile auf ein abgestelltes Fahrzeug gefallen waren und weitere Teile abzustürzen drohten, wurde durch die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Bezirksamt für den 10. Bezirk, der Wiener Feuerwehr, den Wiener Netzen sowie den zuständigen Dienststellen der Stadt eine Kontrolle eines Gebäudes in Favoriten durchgeführt.

Dabei wurden massive Sicherheitsmängel festgestellt: Der Innenhof war großflächig mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedensten Gegenständen verstellt. Teilweise erreichten die Ablagerungen eine Höhe von bis zu vier Metern. Darüber hinaus waren Fluchtwege durch gelagerte Türstöcke und Baumaterialien erheblich beeinträchtigt.

Im ersten Obergeschoss fehlten große Teile des Fußbodens, wodurch akute Absturzgefahr bestand. Im Dachgeschoss befand sich ein vom Eigentümer betriebenes Hotel. Aufgrund der vorgefundenen Zustände und der erheblichen Brandlast war die Begehung des Hotels mit großer Gefahr verbunden.

„Ein Hotel in einem Gebäude zu betreiben, in dem neben zahlreichen Mängeln auch Teile des Fußbodens fehlen, bedeutet, die Sicherheit von Menschen bewusst zu gefährden. Das zeigt, dass unsere gemeinsamen Kontrollen notwendig sind und weitere Kontrollen folgen müssen“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Zusätzlich wurde festgestellt, dass für die Liegenschaft kein gültiger Stromvertrag bestand. Die Wiener Netze stellten daraufhin die Stromversorgung des gesamten Gebäudes ein.

Zum Schutz der Bevölkerung wurde der Gehsteig vor dem Gebäude aufgrund der Gefahr weiterer herabfallender Fassadenteile umgehend abgesperrt. Das Gebäude wurde behördlich gesperrt und bleibt bis zur Herstellung eines sicheren Zustands geschlossen.