Fußball-WM-Fieber hat den 15. Bezirk erreicht!

WM-Fieber pur! Vom 26. bis 28. Juni findet der Mini-Fußball-Cup Rudolfsheim-Fünfhaus statt. Am Vorplatz des Kardinal-Rauscher-Platzes, in unmittelbarer Umgebung der Geburtsstätte des SK Rapid, werden Kicker im Alter von 6 bis 9 Jahre ihr Können zeigen.

Während die Gruppenspiele der Fußball-WM in vollem Gange sind, findet im 15. Bezirk erstmals der Mini-Fußball-Cup statt. Hierbei handelt es sich um ein Kinderturnier (U7, U8, U9 und U10), an dem sich Mannschaften aus allen Nachwuchsligen beteiligen und auf Torejagd gehen. Schauplatz ist der Kardinal-Rauscher-Platz.

Am 26. Juni geht’s los

Am Freitag, 26. Juni, starten die 7-Jährigen in ihre Gruppenspiele. Am Samstag werden die acht- und neunjährigen Ballesterer ganztägig um den Einzug in die Finalrunde spielen, welche am Sonntag vor der Pfarrkirche Rudolfsheim stattfindet.

Pokale, Gutscheine, Preise

Die besten drei Teams jeder Altersgruppe erhalten Pokale und jedes Kind bekommt eine Erinnerungsurkunde. Die Siegerteams erhalten zusätzlich einen Laptop von CC4 ReMarketing. LOVT-Fitness-Gutscheine sind für die Trainer und Betreuer der Siegerteams vorgesehen.

Mehr als ein Spiel

„Fußball ist mehr als ein Spiel – er verbindet Menschen, lässt Teamgeist und Zusammenhalt wachsen. Was einfach aussieht, beruht auf Training, Leidenschaft zum Sport und Spaß. Wir wollen mit dem Mini-Fußball-Cup Rudolfsheim-Fünfhaus das Interesse an Fußball und am Sport im Allgemeinen fördern“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Ex-Profi Scharner zu Besuch

Unterstützt wird das Turnier im 15. Bezirk von zahlreichen Fußballern wie dem Ex-Internationalen Paul Scharner oder dem aktuellen FAC-Kapitän Mirnes Becirovic. „Fußball ist Freude, Spaß, Freunde, Familie, Gemeinschaft und eine gute Lebensschule für jeden einzelnen von uns“, so Scharner.