Tamara Mascara rockt den Klub66

Der Regenbogenmonat Juni steht bei den Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien ganz im Zeichen von Vielfalt, Offenheit und gelebtem Miteinander.

Ein besonderes Highlight wartet am 25. Juni: Der Klub66 lädt zu einer großen Feier in den Kultclub U4, wo Musik, Tanz und Drag-Queen-Star Tamara Mascara für einen bunten Abend sorgen werden.

Gemeinsam feiern und neue Menschen kennenlernen

Mit dem Klub66 bieten die Pensionist*innenklubs regelmäßig Veranstaltungen für aktive Menschen ab 60 Jahren an. Die Regenbogen-Party im U4 soll dabei nicht nur Unterhaltung bieten, sondern auch Begegnungen ermöglichen und die Vielfalt der Wiener Gesellschaft sichtbar machen.

„Mit unserem abwechslungsreichen Programm schaffen wir Räume für neue Begegnungen und Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten und einfach Spaß haben wollen. Genau dieses Miteinander macht unsere Angebote so besonders.“

…betont Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.

Pride-Programm mit besonderer Bedeutung

Die Veranstaltung ist Teil eines umfangreichen Pride-Schwerpunkts der Häuser zum Leben und Pensionist*innenklubs. Neben der Teilnahme am Pride Run und der Regenbogenparade der Vienna Pride stehen auch zahlreiche Aktionen in den Klubs und im öffentlichen Raum auf dem Programm.

Besonders im Jubiläumsjahr „30 Jahre Vienna Pride“ spielt die Geschichte der LGBTQI*-Bewegung eine wichtige Rolle. Viele Senior*innen erinnern sich noch an die Anfänge des Kampfes um Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung.

„Unsere Senior*innen tragen einen wertvollen Erfahrungsschatz in sich. Sie haben gesellschaftliche Entwicklungen über Jahrzehnte begleitet und erlebt, wie wichtig es ist, für Respekt, Gleichberechtigung und Sichtbarkeit einzustehen.“

…erklärt Felix Rosenstatter, Klubbetreuer im Klub+ RegenbogenTreff in Mariahilf. Der Treffpunkt in der Gumpendorfer Straße bietet älteren LGBTQI-Personen ein vielfältiges Programm und Raum für Austausch und Gemeinschaft.

Vielfalt das ganze Jahr über leben

Wie wichtig den Häusern zum Leben und den Pensionistinnenklubs das Thema Vielfalt ist, zeigte sich auch bei der diesjährigen Regenbogenparade. Gemeinsam mit zahlreichen Seniorinnen setzte das Team ein sichtbares Zeichen für Offenheit und Respekt.

„Der Regenbogen-Monat ist für uns einer von vielen Anlässen, sichtbar zu machen, was wir im Alltag leben: ein respektvolles und offenes Miteinander.“

…sagt Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Vielfalt sei dabei keine einmalige Aktion, sondern Teil der Unternehmenskultur, die das ganze Jahr über gelebt werde. Sichtbar wird das unter anderem durch Regenbogenfahnen an zahlreichen Standorten in ganz Wien.

Veranstaltung im Überblick

Klub66 mit Tamara Mascara – Regenbogenmonat verbindet Generationen

Wann: Donnerstag, 25. Juni 2026, von 17 bis 22 Uhr

Wo: U4 Vienna, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Weitere Informationen gibt es unter: kwp.at/pensionistenklubs/willkommen-im-klub66