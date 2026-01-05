Wenn im Jänner die Marx Halle nach feinem Kakao duftet, wissen Wienerinnen und Wiener: Das SchokoladeFest ist wieder da! Österreichs größtes Event rund um das süßeste aller Genussmittel lädt von 23. bis 25. Jänner 2026 dazu ein, neue Sorten zu entdecken, alte Klassiker zu genießen und tief in die faszinierende Welt der Kakaobohne einzutauchen.

Größter Nasch-Event des Landes

Nach dem Publikumserfolg des Vorjahres legt das SchokoladeFest 2026 noch einmal ordentlich nach. Über 70 Aussteller aus Österreich und Europa verwandeln die Marx Halle in ein Paradies für Schleckermäuler. Ob Schokobier, Schokospieße, Liköre oder mutige Innovationen wie Schoko-Kebab – hier wird nicht nur genascht, sondern auch mit neuen Ideen überrascht. Mehr als 25.000 Besucher werden erwartet, darunter Familien, Foodies und Schoko-Puristen, die das unverfälschte Aroma suchen.

Erstmals gibt es einen eigenen Bean-to-Bar-Bereich, der die handwerklichen Schritte der Schokoladenherstellung zeigt. Michael Salge demonstriert live das Rösten, Mahlen und Conchieren. Ein Erlebnis für alle, die wissen wollen, wo die Magie von feinster Schokolade beginnt.

Stars, Stories und zuckersüße Workshops

Auch heuer glänzt das Rahmenprogramm mit Kulinarikgrößen, die auf der Showbühne ihre Geheimnisse verraten. Historische Rezepte aus dem 16. Jahrhundert treffen auf moderne vegane Backkunst, präsentiert von Melanie Kröpfl alias NomNom by Melli. Die „unglaubliche Schokoladenfabrik“ von Michael Reimer sorgt für Wow-Momente, während Brigitta Schickmaier und Georg Kocmann Klassiker des Konditorhandwerks veredeln.

Kinder dürfen in Workshops selbst kreativ werden, etwa beim Popcakes-Design oder bei der Schokoladenmalerei. Niemetz-Schwedenbomben und die Wiener GAFA laden ebenfalls zum Mitmachen ein.

Riesenbiskuit, Kakao-Yoga und Familienhits

Ein besonderer Blickfang: die größte Biskuit-Schokolade Österreichs – rund 300 Kilogramm schwer und zugunsten von Dancer Against Cancer verkauft. Für spirituelle Genießer gibt es am 24. und 25. Jänner eine Kakaozeremonie, angeleitet von Miriam S. Koller – ein achtsamer Start in den Tag, der Schoko und Seele verbindet.

Auch für Familien wird groß aufgefahren: Hüpfburgen, Kindertanzen, Gewinnspiele, Maskottchen und viele Gratis-Aktivitäten lassen Kinderaugen leuchten. Für Eltern bleibt damit genügend Zeit zum genussvollen Probieren und Kosten.

SchokoladeFest 2026

23.–25. Jänner 2026

Öffnungszeiten: Fr., 12–18 Uhr, Sa., 10–18 Uhr, So., 10–17 Uhr

Tickets: 13 € Erwachsene, 11 € ermäßigt, 8 € Kinder (6–18). Kinder unter 6 Jahren frei.

Informationen & Tickets: schokoladefest.at