Tag des Buches: Lesestoff wird in Wien gratis verteilt

Literatur für jedermann: Zum Tag des Buches werden vom Nachbarschaftsservice wohnpartner in ganz Wien Gratis-Bücher verteilt. Darüber hinaus werden rund um das Thema zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel Lyrikabende und Märchenlesungen organisiert.

Rund um den 23. April sind wohnpartner-Mitarbeiter in Gemeindebau-Höfen in der ganzen Stadt unterwegs und haben Literatur für jedermann dabei. Auch die Nachbarschafts-Experten sind bei den Bücherkabinen anzutreffen und stehen für Gespräche rund um die Themen „Stärkung der Nachbarschaft“, „Konflikte“ und „Soziale Beratung“ bereit.

Bücherkabinen als Nachbarschaftstreffs

Egal ob Bücherkabinen, Bücherecken oder Grätzl-Zentren: Das Nachbarschaftsservice wohnpartner und die Welt der Bücher sind seit mehr als zehn Jahren eng verbunden. Diese besondere Beziehung begann 2011, als am Leberberg (Simmering) eine aufgelassene Telefonzelle in eine Bücherkabine umgewandelt wurde. Zwei weitere folgten am Matteottiplatz (Ottakring) und in der Fingergasse (Favoriten). An vielen wohnpartner-Standorten gibt es darüber hinaus eine Bücherecke mit Literatur zur freien Entnahme. Da wie dort kann man gemütlich in Bücher reinschmökern und darf Lesestoff mit nach Hause nehmen. Man kann aber auch gelesene Bücher weitergeben. Dank dieses einfachen Prinzips avancierten die Bücherkabinen und -ecken rasch zu Nachbarschaftstreffs, die die Liebe der Gemeindebau-Bewohner für das gedruckte Wort unter Beweis stellen.

Heurige Highlight: Märchenlesungen

Lesen ist Abenteuer im Kopf – wer jemals speziell Kinder beim Lesen von Geschichten beobachtet hat, weiß um die Richtigkeit dieses Satzes. „Wohnpartner schafft es hier mit vielen wunderbaren kleinen Aktionen rund um‘s Lesen positive Akzente zu setzen und dadurch die Gemeinschaft ein stückweit zu stärken!“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Gute Bücher sind wie gute Nachbarn: sie sind durch nichts zu ersetzen.“ Zu den diesjährigen Programm-Highlights rund um den Internationalen Tag des Buches zählen Märchen- und Kinderlesungen im Reumannhof und im Goethehof, die Neu-Eröffnung der Bücherkabine in Favoriten sowie ein Lyrikabend im Grätzl-Zentrum Wienerberg. In vielen Bezirken werden auch kostenlose Bücher verteilt. Wir verraten Ihnen, wo Sie ein Gratis-Exemplar ergattern können und was sonst noch rund um den Tag des Buches geplant ist:

Bezirk:

Hofcafé mit Bücher-Trolley

Fr 21.04.2023, 16.00–18.00 Uhr, Dr.-Natterer-Gasse 2-4

wohnpartner ist vor Ort, um mit den Bewohnern Bücher zu tauschen, Kaffee zu trinken und zu plaudern.

Fr 21.04.2023, 16.00–19.00 Uhr, Leipziger Straße 23-40

Zum Tag des Buches gibt es im wohnpartner-Lokal die Möglichkeit, neben Büchern auch Pflanzen zu tauschen.

Bezirk:

Bücheraktion in der Markhofgasse

Do 20.04.2023, 14.00–16.00 Uhr, Markhofgasse 12-18

wohnpartner nimmt den Tag des Buches zum Anlass und verteilt Bücher im Hof – eine gute Gelegenheit, um den Hof und seine Bewohner besser kennenzulernen.

Mo, 24.04.2023, 14.00–16.00 Uhr, Lechnerstraße 2-4/Lechnerstraße 1-5

wohnpartner ist mit dem Bücherwagerl im Grätzl rund um Karl-Waldbrunner-Hof und Hanusch-Hof (Lechnerstraße 2-4 und Lechnerstraße 1-5) unterwegs.

Mo 24.04.2023, 16.00–18.00 Uhr, Mitterfeldgasse 3

wohnpartner ist mit dem Bücherwagerl in der Wohnhausanlage Mitterfeldgasse unterwegs. In diesem Gemeindebau wird ein Gemeinschaftsraum als Raum der Begegnung aktiviert und an diesem Tag ergibt sich die Möglichkeit für einen ersten Austausch zu diesem Thema.

Bezirk:

Kinderlesung „Kasperlgeschichten zum Lachen“

Do 20.04.2023, 10.00–00 Uhr, Margaretengürtel 100-110

Im Ehrenhof des Reumannhofs findet eine Lesung für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren statt.

Bezirk:

Neu-Eröffnung der Bücherkabine Fingergasse

Sa 22.04.2023, 14.00-16.00 Uhr, Fingergasse/vor Bücherkabine & Terrasse des Lokals Stinygasse

Zum Tag des Buches erfolgt die Neu-Eröffnung der Bücherkabine Fingergasse. Zusätzlich werden Plaudertische sowie nachbarschaftliches Schach angeboten, genauso wie ein Büchercafé mit Bücherflohmarkt sowie ein Kinderprogramm mit Kinderbüchern, Rätseln und spannenden Aufgaben.

Mo 24.04.2023, 17.30-19.00 Uhr, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25

Am Nachmittag werden Bücher vor der Volksschule im Karl-Wrba-Hof (Sahulkastraße 3-5) verteilt, am Abend findet ein Lyrikabend im Grätzl-Zentrum Wienerberg statt. Dabei werden Gedichte von Nicolai Steinhauser gelesen. Es gibt ein Snackbuffet und Bücher zur freien Entnahme.

Bezirk:

Bücheraktion in der Hasenleiten-Siedlung

Do 20.04.2023, 15.00–16.30 Uhr

Der Internationale Tag des Buches wird auch in der Hasenleiten-Siedlung zelebriert. Bücher unterschiedlichster Genres werden verteilt, wohnpartner-Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für Gespräche.

Do 20.04.2023, 15.30–16.30 Uhr, Svetelskygasse 9

wohnpartner verteilt Bücher in verschiedenen Sprachen, um auf Vielfalt und Reichtum der Literatur aufmerksam zu machen. Untermalt wird das Ganze von Musik und Liegestühlen zum Entspannen. Geplant ist auch eine Märchenstunde..

Bezirk:

Bücherverteilung in der Wolfganggasse

Fr 21.04.2023, 10.00–00 Uhr, Wolfganggasse 55

Kostenfreie Bücher werden angeboten und verteilt.

Bezirk:

Bücherverteilung im Bruno-Kreisky-Hof

Mo 24.03.2023, 10.30-11.30 Uhr, Hernalser Hauptstraße 230

Mo 24.03.2023, 11.45-12.30 Uhr, Wattgasse 96-98/9/1

Bezirk:

Bücherverteilung im Karl-Marx-Hof

Mo 24.03.2023, 14.00-15.00 Uhr, Heiligenstädter Straße 82-92, Hof 2

Mo 24.03.2023, 15.15-16.00 Uhr, Heiligenstädter Straße 11-25

Bezirk:

Hof-Café im Rosengarten

Mo 24.04.2023, 15.00-17.00 Uhr, Dr.-Franz-Koch-Hof, Mitterhofergasse

Der Tag des Buches wird im Rahmen des Hof-Cafés im Rosengarten des Dr.-Franz-Koch-Hofs gefeiert. Dabei werden Gratis-Bücher verteilt.

Do 27.04.2023, 15.00-17.00 Uhr, Ruthnergasse 56-60

Im Rahmen des Nachbarschaftscafés werden vor dem Grätzl-Zentrum Floridsdorf Bücher verteilt, im Zuge dessen wird auch das offene Bücherregal beworben.

Bezirk: