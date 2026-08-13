Tauben-Invasion auf mehreren Bezirksplätzen!

Gut gemeint ist manchmal schlecht gemacht! Wie in mehreren Parks und Plätzen des Bezirks. Durch Essensreste werden Unmengen Tauben angezogen, die alles verdrecken.

Zahlreiche Ottakringer Parks sind ebenso betroffen wie die U-Bahn-Stationen U6 und U3, wie Vorort-Besuche im Sommer zeigen. Jede Menge Essensreste haben Dutzende Tauben angelockt, die nach dem Fressen gleich ihr Geschäft verrichten. Entsprechend schaut es dann auch aus.

Tafeln der Vorstehung

Daher appelliert die Bezirksvorstehung auch: “Lebensmittelreste gehören nicht auf den Boden und sollten nicht als Tierfutter in Parks verteilt werden. Was gut gemeint ist, kann für die Tiere zum Problem werden: Viele Lebensmittel, die von Menschen verzehrt werden, sind für Tauben und andere Wildtiere nicht als Futter geeignet!”

An mehreren Stellen im Bezirk wurden Tafeln gegen das Ausstreuen von Futter aufgestellt:

Tauben dürfen nicht gefüttert werden (Bild: BV 16).

Auch Bezirksvorsteherin Steffi Lamp betont: “Bitte denken Sie daran: Ein gutes und rücksichtsvolles Miteinander in der Stadt funktioniert nur gemeinsam – zum Wohl von Mensch, Tier und Umwelt.” Taubenfüttern gehört definitiv nicht dazu.

Steffi Lamp ersucht, Tauben nicht zu füttern (Bild: BV 16).