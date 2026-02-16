Die Ballsaison 2025/26 biegt in die Zielgerade ein – und bevor am Faschingsdienstag endgültig Schluss ist, wartet noch ein echtes Highlight mitten in der Innenstadt: Die Wiener Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer laden am Dienstag, 17. Februar, um 16 Uhr zum gemeinsamen Tanzen am Graben beim Stephansplatz. Mit dabei: Faschingswalzer, Foxtrott, Samba – und natürlich die legendäre Quadrille.

Das Beste daran: Mitmachen kann jeder, ganz ohne Anmeldung.

„Fasching pausiert – getanzt wird trotzdem!“

Was im November traditionell mit einer Quadrille unter freiem Himmel beginnt, findet auch heuer wieder am Graben seinen würdigen Abschluss. „Seit Jahren eröffnen wir am 11. November die Ballsaison mit der Quadrille – und mit großer Begeisterung hunderter Mittänzer“, erklärt Karin Lemberger, Sprecherin der Wiener Tanzschulen.

Damit die Tanzfreude nicht einfach so ausklingt, wird auch zum Saisonfinale noch einmal aufgedreht: „Am Faschingsdienstag laden wir zum Faschingswalzer, aber auch zu Foxtrott, Samba und noch mehr auf dem Graben. Und natürlich auch zur Quadrille“, so Lemberger.

25 Tanzschulen: Von Walzer bis West Coast Swing

Mit dem Ende der Ballsaison ist für die Tanzschulen übrigens noch lange nicht Schluss – im Gegenteil: Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison. Und genau jetzt sei laut Lemberger der ideale Zeitpunkt, um neue Tänze zu lernen.

In Wien bieten 25 Tanzschulen Kurse für alle Altersgruppen – ab 4 Jahren – an. Das Angebot reicht von Ballroom Dancing wie Cha Cha Cha, Rumba, Langsamer Walzer oder Foxtrott bis hin zu modernen Trends wie West Coast Swing, Boogie, Disco Fox oder Salsa.