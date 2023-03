Tierschutzhaus Vösendorf startet Oster-Aktion

Der Osterhase versteckt bereits fleißig die Nester für die zweibeinigen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Damit die Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf sich auf das Osterfest freuen können, startete das Tierheim seine jährliche Osterkörbchen-Aktion.

Die Aktion kommt den mehr als 1.200 Tieren im Tierschutzhaus zu Gute. Statt Osterkörbchen mit Eiern und Schoko-Hasen, werden Geldspenden gesammelt.

Spenden

„Auch zu Ostern wünschen sich unsere Schützlinge nichts mehr als ein Für-Immer-Zuhause. Bis dahin erleichtern unsere Tierpflegerinnen und -pfleger ihnen das Warten, in dem sie die Tiere liebevoll pflegen, medizinisch versorgen, ihnen die fehlende Zuwendung schenken und ein temporäres Zuhause bieten, in dem es ihnen an nichts fehlt,“ erzählt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Bis inklusive Ostermontag, 10. April 2023, gibt es die Gelegenheit, den tierischen Bewohnern des Tierschutzhauses durch eine Spende zu Ostern eine große Freude zu bereiten: https://www.tierschutz-austria.at/unterstuetze-uns/osterkoerbchen-aktion/