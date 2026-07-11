Donaucity: Erste Adresse für den Sport in Wien

Es gibt Orte in Wien, die mehr sind als nur Sportanlagen. Wie das Sportcenter Donaucity. ­Zwischen Hochhäusern, UNO-City & der ruhigen Weite der Alten Donau hat sich ein Sportparadies etabliert.

Wer hierherkommt, kommt selten zufällig – und geht selten nach nur einer Stunde. Auf den Tennisplätzen wird konzentriert gearbeitet: saubere Grundschläge, intensive Ballwechsel, ehrgeizige Duelle. Die Mischung aus ­Indoor- und Outdoor-Courts sorgt dafür, dass hier das ganze Jahr über gespielt wird – und das auf einem Niveau, das vom am­bitionierten Hobbyspieler bis zum erfah­renen Klubathleten reicht.

Hier dominiert Sommer

Nur wenige Schritte weiter wechselt die Szenerie radikal. Im Beachvolleyballbereich dominiert Sommer. Der feine Sand, barfuß laufende Spieler und der unverkennbare Sound von knallenden Aufschlägen schaffen eine Atmosphäre, die irgendwo zwischen Sportevent und Kurzurlaub liegt. Gerade an warmen Abenden wird dieser Teil der Anlage zum sozialen Zentrum – ein Treffpunkt, an dem es nicht nur ums Gewinnen geht.

Die ewige Nummer eins

Und dann ist da noch der Fußball. 16 Plätze, ein Rasengroßfeld, zuletzt erweitert um ein modernes Kunstrasen­areal mit drei Drittelfeldern – Zahlen, die eines klar machen: Hier wird nicht nebenbei gekickt. Hier wird organisiert gespielt, trainiert, um Punkte gerungen. Vom After-Work-Match bis zum Turnierbetrieb reicht die Bandbreite. Wer in Wien regelmäßig Fußball spielt, kennt diesen Ort.

Fußball ist und bleibt top (Bild: Sportcenter Donaucity).

Padel wächst schnell

Fast beiläufig, aber mit wachsender Dynamik, hat sich Padel dazugesellt. Acht Courts, ständig in Bewegung. Eine Sportart, die Tempo, Taktik und Kommunikation verbindet – und genau deshalb boomt. Im Sportcenter Donaucity ist sie längst kein Trend mehr, sondern fixer Bestandteil.

Padel boomt seit zwei Jahren gewaltig (Bild: Sportcenter Donaucity).

Buchung & Kontakt

Reservierung:

• Online mit Echtzeit-Verfügbarkeit

• Vor Ort an der Rezeption

• Gruppen & Events individuell buchbar

Kontakt:

Sportcenter Donaucity

Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Tel.: +43 1 269 96 30

office@sportcenter-donaucity.at

Sportcenter Donaucity