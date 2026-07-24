Tourismus der Stadt sprengt heuer alle Rekorde

Nicht zuletzt wegen des Song-Contest-Turbos im Mai: über eine halbe Milliarde Euro Nächtigungsumsatz sind ein starkes Zeichen der Wirtschaftsstadt.

Mit 9,3 Millionen Gäste-Nächtigungen erreichte das erste Halbjahr ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwischen Jänner und Mai wurde von den Beherbergungsbetrieben über eine halbe Milliarde Euro (502,74 Millionen) an Nächtigungsumsatz erwirtschaftet (plus ein Prozent). Im Monat Mai, mit dem European Song Contest als Höhepunkt, waren es 150,6 Millionen Euro und damit um sieben Prozent mehr als im Mai 2025.

Mehr Gäste aus Deutschland & USA

Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens in den ersten sechs Jahresmonaten führt Deutschland (1.775.000, + 10 Prozent) an, gefolgt von Österreich (1.723.000, + 6 Prozent). Die USA haben sich als stärkster Fernmarkt mit 568.000 Nächtigungen (+ 9 Prozent) wieder auf Platz drei der Top-10-Herkunftsmärkte Wiens etabliert.

Andere Länder sind stabil

Italien (506.000, + 8 Prozent), Großbritannien (353.000, + 3%), Spanien (257.000, – 2 Prozent), Frankreich (244.000, + 1 Prozent), Polen (218.000, unverändert), die Türkei (208.000, + 26 Prozent) und die Schweiz (205.000, + 7 Prozent) komplettieren die Top-10. Der Juni trug mit insgesamt 1.772.000 Nächtigungen (+ 4 Prozent) zu diesem Ergebnis bei.

Bild: Willi Denk

Zufriedene Wirtschaftsstadträtin

Zu den aktuellen Zahlen betont Vizebürgermeisterin Barbara Novak, die auch als Stadträtin für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist: „Die Tourismuswirtschaft schafft standortgebundene Ganzjahresarbeitsplätze und stärkt durch Spillover-Effekte nicht nur touristische Kernbereiche wie Hotellerie und Gastronomie, sondern auch Handel, produzierende Bereiche oder die Freizeitwirtschaft.”

Hohe internationale Attraktivität

„Die strategische Ausrichtung auf Qualitätstourismus, internationale Kongresse und kaufkräftige Zielgruppen stärkt Wiens Position im globalen Wettbewerb“, erklärt Norbert Kettner, Geschäftsführer von WienTourismus. „Mit einem Auslandsanteil über das Gesamtjahr von rund 83 % bei den Nächtigungen bestätigt Wien zudem seine hohe internationale Attraktivität als Ganzjahresdestination. Dynamisch zeigt sich der US-Markt, der nach Deutschland und Österreich erneut zu den stärksten Herkunftsmärkten zählt und seine Rolle als wichtigster Fernmarkt weiter festigt.“

Das weltberühmte Hotel Sacher in der Innenstadt bei der Oper (© Hotel Sacher Wien).

Zimmer-Auslastung bei 64 %

Zwischen Jänner bis Juni lag die Zimmerauslastung wie im Vorjahr bei 64 Prozent, jene der Bettenauslastung ebenso bei unverändert 49 Prozent. Insgesamt wurden in Wien im Juni mit rund 84.200 Hotelbetten um rund 2.200 Betten mehr angeboten als im Juni 2025. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Juni 2026 rund 73 Prozent (06/2025: rund 72 Prozent), jene der Hotelbetten 56,5 Prozent (06/2025: 55,5 Prozent).