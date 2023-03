U5 wächst weiter: Station direkt beim Arne-Karlson-Park

Es sind beeindruckende Zahlen: Rund 15.000 Anrainer im Einzugs­gebiet, ca. 17.000 Arbeitsplätze und die anliegenden Forschungsinstitute werden künftig deutlich vom U5-­Ausbau pro­fitieren. Der Baustart wird voraussichtlich 2026/2027 und die Fertigstellung zwischen 2032 und 2035 sein.

Park bleibt

„Die neue U5-Station Arne-Karlsson-Park ist ein riesiges Klimaschutzprojekt und bedeutet für den 9. Bezirk, als Teil der Stadt, eine echte Aufwertung im Sinne einer aktiven Klima- und Mobilitätspolitik. Der Arne-Karlsson-Park ist und bleibt Herzstück des Grätzels. Deshalb freut es mich, dass es uns in enger Abstimmung im Zuge der nun startenden Detailplanungen mit den Wiener Linien erfolgreich gelungen

ist, durch aufwendige Bau-­Methoden den Park zu erhalten und maximalen Baumschutz ­sicherzustellen“, so Bezirks­vorsteherin Saya Ahmad.

Gut angebunden

Die U5 knüpft den Alsergrund direkt an das gesamte Wiener U-Bahn-Netz an und entlastet bestehende Linien. Dadurch ­entstehen verkürzte Fahrzeiten. Künftig ist z. B. die U3xU5-Station Volkstheater in rund fünf Minuten von der U5-Station Arne-Karlsson-Park (heute rund 15 Minuten) erreichbar.