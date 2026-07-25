Die erste Abstimmung über den “Fluss des Jahres”

Sie haben die Wahl: Erstmals findet ein Online-Voting über neun Flüsse aus allen Bundesländern statt. Bis 1. September kann mitgemacht werden.

Die zur Wahl stehenden Flüsse wurden von Fachleuten nach Artenvielfalt, Gefährdung und Schutzbedarf ausgewählt. Die Idee stammt vom WWF (World Wide Fund For Nature). Neun Flüsse aus allen Bundesländern sind nominiert.

Flüsse im Fokus

“Die Wahl rückt wertvolle Flusslandschaften ins Rampenlicht, die durch Verbauung, Wasserkraft, Trockenheit oder fehlende Renaturierung stark unter Druck stehen. Sie brauchen dringend mehr Schutz und öffentliche Aufmerksamkeit”, sagt WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides.

Toni Innauer dabei

In den Dienst der Flüsse stellt sich auch Skisprung-Legende und Olympiasieger Toni Innauer: “Die nominierten Flüsse stehen beispielhaft für Österreichs wertvolle Gewässer. Sie prägen Landschaften, geben seltenen Arten ein Zuhause und zeigen, was lebendige Flussräume für Mensch und Natur leisten.”

Nur 14 % intakt

Laut dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan sind nur mehr 14 % der Fließgewässer in einem sehr guten ökologischen Zustand, mehr als die Hälfte ist sanierungsbedürftig. Rund 27.000 nicht fischpassierbare Querbauwerke zerschneiden Flüsse und Bäche.

Biber brauchen funktionierende Flüsse zum Überleben (Bild: K. Kracher/4nature).

Das sind die neun Kandidaten

Nominiert für den „Fluss des Jahres“ sind die Lafnitz im Burgenland als naturnaher Tieflandfluss mit Revieren für den Biber; die Lavant in Kärnten als Rückzugsort für bedrohte Fischarten wie den Semling; der Kamp in Niederösterreich als artenreiches Flussjuwel mit Eisvogel, Würfelnatter und Scharlachkäfer; die Vöckla in Oberösterreich als Heimat des bedrohten Huchens; die Saalach in Salzburg als wichtiger Fluss für die Äsche; die Schwarze Sulm in der Steiermark als Schluchtgewässer für Steinkrebs und Feuersalamander; der Lech in Tirol als einer der letzten großen Wildflüsse Österreichs und Brutgebiet für den Flussuferläufer; die Meng in Vorarlberg als naturnaher Alpenfluss mit wertvollen Schluchtlebensräumen, sowie die Donau in Wien als Lebensader für den Nationalpark Donau-Auen und Lebensraum für Seeadler.

Das WWF-Voting läuft bis 1. September 2026 unter: Fluss des Jahres