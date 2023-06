Unerwartet: Väter großzügiger beschenkt als Mütter!

Der Vatertag wird für den heimischen Handel zusehends relevanter. Hinter Weihnachten, Ostern, dem Mutter- und Valentinstag zählt er mittlerweile zu den fünf wichtigsten Umsatzbringern. Die Gesamtumsatz liegt heuer österreichweit bei rund 170 Millionen Euro, die Wiener geben 36 Millionen aus.

Analog zum Muttertag wird auch der am 11. Juni anstehende Vatertag immer öfter gefeiert: 57 Prozent der Frauen und 48 Prozent der Männer geben an, den eigenen Vater oder auch den Partner zu beschenken, so das Ergebnis einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Bundesparte Handel. Im Vorjahr waren dies erst jeweils 44 Prozent. Wiener, die etwas verschenken, geben im Schnitt 65 Euro aus, was um 15 Prozent über dem durchschnittlichen Wert eines Muttertagspräsents liegt – ein Ergebnis, das für Überraschung sorgt. Landesweit ist mit Gesamtausgaben von 170 Millionen Euro zu rechnen. Rund 140 Millionen davon fließen in den Einzelhandel, wobei vor allem der stationäre Handel profitiert.

Anstieg bei Ausgaben der Schenker

Die durchschnittlichen Ausgaben von 65 Euro liegen deutlich über denen der Vorjahre, wie eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftskammer Wien ergab (2022: 61 Euro, 2021: 48 Euro). „Die Wiener sind großzügige Schenker zum Vatertag. Im Vergleich zum Vorjahr beschenken mehr Menschen jemanden und sind bereit mehr auszugeben“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel, über die steigende Bedeutung des Vatertags. Hinzu kommt: Die Wiener sind zum Vatertag besonders spendabel. Sie sind im Schnitt großzügiger als zum Muttertag (50 Euro) oder Valentinstag (60 Euro). In Summe schenken aber immer noch deutlich mehr Wiener etwa etwas zum Muttertag, deshalb liegen die Gesamtausgaben des Vatertags (noch) darunter.

„Trotz den Teuerungen oder vielleicht gerade deshalb wird von vielen Wienern der Vatertag als Anlass genommen, jemandem mit einem Geschenk eine Freude zu machen. Besonders beliebt sind neben Süßem auch gemeinsame Unternehmungen im Familienkreis, etwa ein Restaurantbesuch, ein Kurzurlaub oder ein Besuch im Kino“, so Gumprecht.

Top-Geschenke zum Vatertag:

Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen: 32 Prozent

Restaurantbesuche: 26 Prozent

(Gutscheine für) gemeinsame Unternehmungen (Urlaub, Kino, Theater, Konzert): 22 Prozent

Bier/Spirituosen/sonstige Getränke: 19 Prozent

Selbstgemachtes (gebastelt, gekocht, gebacken): 18 Prozent

Parfüm/Kosmetika/Körperpflegeprodukte: 18 Prozent

Vatertag: Feier im engen Kreis

Den Ehrentag des Vaters feiern Wiener traditionell im Rahmen der Familie (47 Prozent). Ein Drittel (35 Prozent) feiert den Vatertag nie und 18 Prozent, die üblicherweise feiern, wollen dieses Jahr darauf verzichten. Neben dem eigenen Vater (72 Prozent) werden auch Schwiegerväter, Großväter und die eigenen Partner (25 Prozent) beschenkt.

Männer wollen Zeit mit der Familie

Die Hälfte der Väter gab übrigens an, kein Geschenk zum Vatertag zu erwarten, sich aber dennoch über ein Präsent zu freuen. Der Großteil der Männer erhofft sich Zeit und gemeinsame Aktivitäten mit der Familie. Wie in den Vorjahren wünschen sich viele der Befragten Gesundheit, Frieden und etwas Entspannung vom turbulenten Alltag.