Urlaubstrends: Bauchgefühl & spontane Buchung

Der Sommerurlaub beginnt nicht mehr am Reisebüro-Schalter oder beim abendlichen Durchblättern eines Katalogs, sondern er startet auf dem Smartphone – mitten im Alltag.

Etwa beim Besuch eines Stadtfestes, auf einem Sportevent, beim Ausflug in einen Freizeitpark oder während eines Wochenendtrips. Ideen entstehen spontan, unterwegs und häufig genau dann, wenn Menschen gar nicht aktiv nach einer Reise suchen.

Tourismus-Marketing

Diese Entwicklung verändert die Spielregeln im Tourismusmarketing grundlegend. Urlaubsgäste treffen ihre Entscheidungen heute dynamischer, informieren sich über zahlreiche Kanäle und legen sich oft erst spät auf eine Destination fest. Die klassische Vorstellung einer geradlinigen Entscheidung gibt es schon länger nicht mehr.

Analyse nach Kampagnen

Genau diesen Wandel beleuchtet die Agentur “AboutMedia” in einer neuen Whitepaper-Serie. Die Erkenntnisse basieren auf der Analyse von rund 200 Tourismuskampagnen für 30 österreichische Urlaubsdestinationen sowie mehr als 100 Millionen ausgewerteten Werbeeinblendungen.

Reise-Entscheidungen

„Reiseentscheidungen entstehen längst nicht mehr ausschließlich in klassischen Buchungsmomenten. Inspiration entsteht unterwegs – bei Freizeitaktivitäten, auf Veranstaltungen, an touristischen Hotspots oder in konkreten Erlebnissituationen“, erklärt AboutMedia-Geschäftsführer Eugen Schmidt.

Für Tourismusregionen und touristische Betriebe eröffnet diese Entwicklung neue Möglichkeiten. Statt möglichst viele Menschen mit denselben Botschaften zu erreichen, geht es zunehmend darum, potenzielle Gäste gezielt in Situationen anzusprechen, in denen Reiseinteresse bereits vorhanden ist.

Digitale Strategien

Dabei spielen neue digitale Strategien eine zentrale Rolle. Mit Hyper Local Targeting können Destinationen ihre Angebote beispielsweise rund um Freizeit- und Themenparks, Tourismus-Messen, Sportveranstaltungen oder andere relevante Hotspots sichtbar machen. Die Werbung erreicht Menschen genau dort, wo sie hingehen.

Standort-Daten

Noch einen Schritt weiter geht Location Based Marketing. Hier werden aktuelle Standortdaten genutzt, um potenzielle Gäste genau im passenden Moment anzusprechen. Denn gerade im Tourismus entscheidet oft nicht nur die Botschaft selbst, sondern auch der Zeitpunkt der Wahrnehmung.

Wieder ansprechen

Besonders wirkungsvoll zeigt sich zudem Re-Marketing. Interessierte Personen, die bereits mit einer Destination oder einem touristischen Angebot in Berührung gekommen sind, werden erneut angesprochen. So bleibt die Urlaubsidee präsent. Die analysierten Kampagnen zeigen eindrucksvolle Ergebnisse: Re-Marketing-Kampagnen erzielen bis zu 100 Prozent höhere Klickraten und steigern die Conversion Rate um bis zu 43 Prozent.

Flexibel und spontan

Die zentrale Erkenntnis der Untersuchung: Das Buchungsverhalten verändert sich nicht nur, es wird zunehmend situativ. Menschen entscheiden heute flexibler, spontaner und stärker von ihrem Umfeld beeinflusst.

Wer die Reisenden von morgen erreichen möchte, muss deshalb nicht nur wissen, wohin sie reisen wollen. Entscheidend ist, wo sie sich gerade befinden, was sie in diesem Moment bewegt – damit aus einer spontanen Idee der Wunsch nach dem nächsten Urlaub wird.