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Kühle Köstlichkeiten

Eis-cooler Schulschluss am Schwarzenbergplatz

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Von Redaktion
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Vienna Ice – Cream Week von Freitag bis 5. Juli, gleich beim Hochstrahlbrunnen, samt Foodtruck und Getränkebar.

Im Zeichen des nahenden Ferienbeginns findet am Schwarzenbergplatz die Vienna Ice – Cream Week statt. Dort trifft man auf Eisspezialitäten unter anderem von Bortolotti, Roxy Eis, Schelato oder Ben & Jerrys. Die Strizzis und Schlawiner Bar bietet Spritzervariationen, eigene Limos und andere Getränke.

Aktivitäten für Kinder

Den Kindern stehen am Schwarzenbergplatzauf zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung, vom Riesentrampolin und einem Karussell bis zu einer Mega-Luftrutsche.

Roxy Ice Foodtruck
Roxy Ice Foodtruck | ©ROXY ICE
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