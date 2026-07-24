Sommer-Affäre Ruck spitzt sich immer mehr zu

Seit Tagen gibt es ein heftiges Rauschen im Blätterwald um Walter Ruck. Kann der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer und Obmann des Wirtschaftsbundes bleiben? Es knirscht in der ÖVP.

Offizielle Bestätigungen für die Vorwürfe gegen Walter Ruck gibt es keine. Sein Büro sagt seit Tagen: Das wären “nicht verifizierte Zitate aus einer potenziell illegalen Tonaufnahme”. Trotzdem ist ein wahrer Tsunami über den Wirtschaftspräsidenten hereingebrochen. Die Vorwürfe reichen von Postenschacher über allerlei Mauscheleien bis zu übertriebenen Machtfantasien.

Brüche mit der ÖVP

Es scheint fast so, meinen Beobachter, als würde gerade die ÖVP alte Rechnungen begleichen. Offenbar war das Verhältnis des machtbewussten Walter Ruck mit “seiner” Partei nie das Beste. Daher wird aus der schwarz-türkisen Ecke nun scharf geschossen, von Kanzler Stocker abwärts bis zu Landes- und Seniorenvertretern.

Partei-Ausschluss gleichgültig?

Nach den jüngsten Entwicklungen könnte der Parteivorstand den Ausschluss von Walter Ruck beschließen. Ob das auch den Wirtschaftsbund als VP-Teilorganisation umfasst, ist derzeit offen. Und die Wiener Wirtschaftskammer hält ihm bisher sowieso die Stange, wie extra betont wird. Es könnte also “nur” zum Bruch mit der Partei kommen.

Das ist Walter Ruck

Wer ist der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer eigentlich? Der begeisterte Hobby-Fußballer, der beim Ludwig-Ruck-Turnier immer den Mittelstürmer gibt, wird im August 63 Jahre alt. Er ist studierter Bauingenieur und Baumeister, hat das vom Vater 1977 gegründete Bauunternehmen übernommen. Mittlerweile führen es seine Söhne.

Seit 2005 Funktionär

Seit 2000 ist Ruck gerichtlich beeideter Sachverständiger. Außerdem war er von 2009 bis 2015 Vorstandsmitglied des Normungsinstituts. Von 2005 bis 2011 hatte er die Funktion des Innungsmeisters der Landesinnung Bau Wien inne. Von 2010 bis 2014 war er als Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Landeskammer tätig.

Höhepunkt 2014

Vor zwölf Jahren wurde Walter Ruck dann zum Nachfolger von Brigitte Jank als Präsident der Wiener Wirtschaftskammer gewählt. 2025 wurde er für eine weitere Funktionsperiode einstimmig wiedergewählt. Der Beschluss ist aktuell gültig.