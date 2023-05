Vienna Pride 2023: Gemeinsam für Vielfalt

Bald zeigt sich Wien wieder von seiner buntesten Seite: Die Vienna Pride findet heuer von 1. bis 18. Juni statt. Unter dem Motto „Together we rise“ rückt das Event die Vielfalt und Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community in den Vordergrund. In diesem Jahr möchte man verstärkt gegen Hass und Rechtsextremismus auftreten.

Störaktionen Rechtsextremer bei LGBTIQ-Einrichtungen haben sich gehäuft, eine Kinderbuchlesung musste unter Polizeischutz abgehalten werden. „Die Angriffe auf die Drag Kultur sind nur ein kleiner Teil der Hetze, die sich immer mehr gegen unsere Community radikalisiert“, so Vienna-Pride-Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl. Um dem entgegenzuwirken, werden zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant, die die Community zusammenbringen und ein Zeichen der Solidarität setzen.

Regenbogenhauptstadt

„Wer glaubt, die LGBTIQ-Community einschüchtern zu können, sollte nochmal sehr genau nachdenken. Unsere Community hat schon demonstriert, als wir noch von der Strafverfolgung bedroht waren“, betont HOSI Wien Obrauf Ann-Sophie Otte. Man werde weiterhin dafür eintreten, dass niemand mehr Angst vor einem Coming-Out haben muss „und ein würdevolles Leben für alle Personen in unserer Community möglich ist.“

Zu den Highlights zählt die Regenbogenparade am 17. Juni, die als Symbol des Zusammenhalts und der Sichtbarkeit dienen soll. Darüber hinaus sind diverse Side Events vorgesehen, wie der Pride Run Vienna, Stadt- und Museumsführungen, der Vienna Pride Pool Day und der Vienna Pride Beach Day. „Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Community in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Daher freue ich mich besonders, dass wir die Pride gemeinsam noch breiter und vielfältiger aufstellen können und ins Wiener Rathaus holen. Denn Wien ist und bleibt Regenbogenhauptstadt“, erklärt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Rathaus

Die Stadt Wien und die HOSI Wien unterstützen die Vienna Pride, indem sie die Veranstaltung ins Rathaus holen. Damit wollen sie Austausch und Vernetzung fördern, nicht nur innerhalb der LGBTIQ-Community, sondern auch mit der gesamten Wiener Bevölkerung. Weiters wurde das Pride Village-Konzept neu gedacht. Zum Start und Ende der Pride findet das Village statt.

Marina Hanke, SPÖ-Gemeinderätin, unterstreicht die Wichtigkeit von Zusammenarbeit und Solidarität im Kampf gegen Diskriminierung und für echte Gleichstellung. Sie betont, dass Wien eine offene und vielfältige Stadt ist, in der alle Menschen ein gutes Leben führen sollen.

Insgesamt verspricht die Vienna Pride 2023 ein buntes, vielfältiges und starkes Zeichen für die Sichtbarkeit und den Zusammenhalt der LGBTIQ-Community zu setzen. Mit dem Motto „Together we rise“ steht das Event für Solidarität, Toleranz und den gemeinsamen Einsatz gegen Diskriminierung und Hass.

Mehr Informationen: https://viennapride.at/