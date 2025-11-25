Die Künstler Sabine Riedler, Claudia Brunner, Lexi Brunner und Andreas Weißmann zeigen eine Gemeinschaftsausstellung in der Wasserwelt des 15. Bezirks (Alte Schiebekammer). Unter dem Titel “Bergwelten – Körperwelten – Wasserwelten” sind kräftige Farben und reduzierte Formen zu sehen.

Acryl mit Sand

“Ich arbeite mit Acrylfarben in Kombination mit Sand und Spachtelmasse. Durch das klare Auftragen, Schichten und Strukturieren entstehen lebendige Oberflächen und eine starke Dynamik”, erzählt Sabine Riedler, eine der Künstlerinnen. Und: “Jede Figur ist ein Ausdruck von Gefühl, Spannung und Lebendigkeit – ein Spiel zwischen Abstraktion und Realität, das den Blick immer wieder neu herausfordert.”

Vernissage: Donnerstag, 27. November 2025, 19 bis 22 Uhr

Ausstellung: Freitag, 28. November, 15 bis 21 Uhr; Samstag, 29. November, 14 bis 18 Uhr

Ort: Alte Schieberkammer, 1150 Wien