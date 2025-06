Wasser marsch! Das Wasserfest bringt Spiel, Spaß und Action

Am 13. Juni verwandelt sich der Wasserspielplatz beim Wasserturm Favoriten in ein Paradies für große und kleine Wasserfans. Von coolen Shows über spannende Mitmachstationen bis hin zu erfrischenden Floßfahrten – beim Wiener Wasserfest dreht sich alles um unser wichtigstes Lebensmittel: Wasser. Und das Beste: Der Eintritt ist frei.

Mit dem Wiener Wasserfest feiert die Stadt auch den Österreichischen TRINK-WASSERTAG. Dabei geht es nicht nur um Spaß, sondern auch um Bewusstsein. „Mit dem Wiener Wasserfest feiern wir den Österreichischen TRINK’WASSERTAG, der auf den bewussten Umgang mit Wasser aufmerksam macht“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Wien kann stolz sein: Seit über 150 Jahren fließt reines Hochquellwasser klimaneutral in unsere Stadt. Bis zu 100 Millionen Euro investiert die Stadt jedes Jahr in die Versorgung – damit das auch in Zukunft so bleibt.

Mitmachen, Ausprobieren, Staunen



Durch das bunte Bühnenprogramm führen Robert Steiner und die freche Ratte Rolf Rüdiger. Für gute Stimmung sorgen außerdem Danc’In Schools, die Bezirksmusikschule Favoriten, das Vienna Vikings Cheerteam und eine spektakuläre Wasser-Science-Show der Wiener Volkshochschulen. Neu dabei: Emma von The Voice Kids und ein Riesenwuzzler zum Austoben. Auch tierische Talente zeigen ihr Können bei der Dog-Dance-Show. Wer mehr über die Natur wissen will, kann sich von der Waldmeisterin die Tiere im Quellschutzgebiet erklären lassen. Ein Highlight für die Jüngsten: das Meet & Greet mit Gru und Minion Kevin.

Spielen, lernen und entdecken – 20 Stationen warten

Die Stationenpass-Rallye führt quer durchs Gelände. Hier wird experimentiert, gebastelt, gespielt und gelernt. Kinder können sich beim Science Pool mit Trockeneis versuchen, sich beim Haus des Meeres schminken lassen oder beim Abwasserquiz miträtseln. Auch spannend: Wie aus Klärschlamm Energie wird, zeigen die Expert:innen der ebswien. Ein Klassiker ist die Löschübung der Feuerwehrjugend. Wer kreativ sein will, stellt in der Kreativwerkstatt eigenes Badesalz her. Auch Umwelt- und Klimathemen kommen nicht zu kurz. Die Wiener Klima-Tour ist ebenfalls vor Ort, gemeinsam mit vielen Vereinen aus dem Bezirk.

Wasserturm, Floßfahrt und Ausblick inklusive

Der historische Wasserturm Favoriten kann den ganzen Tag kostenlos besucht werden. Von der Aussichtsterrasse reicht der Blick weit über die Stadt. Wer noch mehr wissen will, schließt sich den Führungen in den Wasserbehälter Wienerberg an – inklusive Besichtigung des Trinkwasserkraftwerks. Am Wasserspielplatz warten Highlights wie die Floßfahrt über den See oder die Rutsche aus dem sechs Meter hohen Spiel-Wasserturm. „An Hitzetagen bietet der Wasserspielplatz den Anrainer*innen eine kostenlose Möglichkeit sich abzukühlen und zu erfrischen“, so Paul Hellmeier von Wiener Wasser.

Alle Infos und das Bühnenprogramm gibt es online unter: www.wienerwasserfest.at