Ostern kubelt den Konsum an ‒ auch durch das Angebot an saisonaler Dekoration. Spontankäufe sind schnell getätigt, im ersten Moment bringen die Deko-Artikel Freude und Frühlings-Stimmung ins Haus. Doch die Saison ist bald vorbei. Im besten Fall wird die Dekoration nächstes Jahr wieder hervorgeholt, im schlechtesten Fall gleich weggeworfen oder in der Abstellkammer vergessen. Wird im Jahr darauf beim Einkauf neue Deko mitgenommen, belastet das nicht nur das Haushaltsbudget, sondern auch die Umwelt.

„Die Osterdekoration ist oft ebenso schnell gekauft wie entsorgt. Die Alternative ist Upcycling ‒ eine einfache Möglichkeit, Ressourcen zu schonen, Geld zu sparen und gleichzeitig kreativ zu sein. Um Material dafür zu finden, reicht ein Blick ins Altpapier zuhause“, so der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky.

Kreative Ideen für selbstgemachte Deko

Upcycling ist eine kreative Beschäftigung und lässt Deko mit persönlicher Note statt Massenware entstehen. Aus Eierkartons und Klopapierrollen entstehen mit wenigen Handgriffen neue, hübsche Dekoelemente – ganz ohne zusätzliche Einkäufe. Der Osterstrauch kann zum Beispiel mit kleinen Blüten aus Eierkartons geschmückt werden. Selbst die Klopapierrolle wird mit etwas Geschick zu hübscher Deko ‒ bei ihrer Verwandlung in kleine Häschen haben auch Kinder jede Menge Spaß. Videoanleitungen fürs Basteln der Kartonblüten und -häschen sind auf www.wenigermist.at/osterdeko-DIY zu finden.

Individuell gestaltete Dekoration entsteht auch beim traditionellen Bemalen von ausgeblasenen Eiern: Vorsichtig ein Loch in beide Eipole bohren und Eiklar und Dotter aus dem Ei rausblasen, dann wird das hohle Ei bemalt und ein Faden zum Aufhängen durchgefädelt.

Wer Abwechslung braucht und frischen Wind in die Oster-Deko reinbringen will, kann sich in Secondhand-Läden umschauen, wo unter anderem Osterdeko günstig angeboten wird. Schnäppchen findet man beispielsweise in den beiden Filialen des 48er-Tandlers in Margareten (Siebenbrunnenfeldg. 3) und Donaustadt (Percostr. 2). Auch im 48er- Tandler- Outlet am Ostermarkt in den Blumengärten Hirschstetten gibt es Secondhand-Ware in bester Qualität.