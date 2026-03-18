Der Österreichische Vorlesetag verfolgt ein klares Ziel: Lesen soll wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Denn Lesen ist weit mehr als das bloße Erfassen von Wörtern – es ist eine grundlegende Fähigkeit, die Bildung, Verständnis und persönliche Entwicklung ermöglicht.

Das große Interesse zeigt sich auch heuer deutlich: Schon Mitte März wurden mehr als 8.500 Vorlese-Aktionen in ganz Österreich angemeldet. Damit rückt der Rekordwert aus dem Vorjahr mit rund 11.000 Veranstaltungen in greifbare Nähe.

Die Bandbreite der Aktionen ist dabei beeindruckend:

Öffentliche Lesungen in Bibliotheken, Parks oder Cafés

Digitale Formate für ortsunabhängige Teilnahme

Private Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten oder Unternehmen

Warum ein Immobilienunternehmen aufs Lesen baut

Dass sich ein Unternehmen aus der Immobilienbranche für Leseförderung stark macht, hat einen klaren Hintergrund. Für ViennaEstate gehört Bildung genauso zum Fundament wie stabile Gebäude.

„Lesen ist die absolute Basiskompetenz für Erfolg im Leben.“

…betont Vorstandsvorsitzender Peter Lazar. Gerade im Immobilienbereich seien komplexe Verträge und anspruchsvolle Inhalte Alltag. Ein gutes Textverständnis sei daher unerlässlich – und dieses werde bereits in der Kindheit durch Vorlesen gelegt.

Doch nicht nur Kinder profitieren: Auch Erwachsene können ihre Sprach- und Lesekompetenz laufend weiterentwickeln. Gerade im Berufsleben ist präzise Kommunikation ein entscheidender Erfolgsfaktor.

18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche

Die ViennaEstate Gruppe blickt mittlerweile auf eine 18-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von etwa 1,2 Milliarden Euro.

Das Leistungsspektrum reicht vom Asset Management über Immobilienverwaltung und Maklertätigkeit bis hin zu bautechnischen Dienstleistungen. Damit deckt ViennaEstate die gesamte Wertschöpfungskette der Branche ab – von der Entwicklung bis zur laufenden Bewirtschaftung.

Engagement mit Zukunft

Mit der Unterstützung des Vorlesetags setzt ViennaEstate ein klares Zeichen: Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung gehen Hand in Hand. Die Förderung der Lesekompetenz ist dabei eine Investition in die Zukunft – und in die nächste Generation.

Wer selbst Teil des Vorlesetags werden möchte, kann aus einer Vielzahl an Veranstaltungen wählen oder eigene Aktionen anmelden. Denn eines ist sicher: Jede vorgelesene Geschichte öffnet ein Stück mehr die Tür zur Welt.