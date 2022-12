So will Wien nach den Hollywood-Sternen greifen

Der Filmstandort Wien gewinnt immer mehr an Bedeutung. So zählte unter anderem das Jahr 2021 zum erfolgreichsten Jahr überhaupt. Viele Produktionen fanden am Areal des Hafen Wiens statt. Wie das WIENER BEZIRKSBLATT bereits berichtete, sollen hier in Simmering Filmstudios entstehen und Wien für nationale und internationale Filmschaffende nochmals attraktiver machen. Nun stehen die Pläne bereit und Wien greift ab 2024 nach den (Hollywood-)Sternen.

Einmalig

Fast ein ganzes Jahrzehnt fehlte es in Wien an einem Filmstudio. Denn nach Schließung der Rosenhügel-Filmstudios war die Filmbranche stets aufs neue auf Herbergssuche. Leerstehende Industriehallen wurde aufwendig zu Studios umfunktioniert. Ab 2024 sollen Film- und Fernsehproduktionen zwei Studios am Hafen Wien geboten werden, die so in Österreich nirgends zu finden sind.

(C) David Bohmann: (v.l.n.r.) Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig, Fritz Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer des Hafen Wien, und Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, präsentieren Pläne für neue Filmproduktionshallen im Hafen Wien.

Zwei nach international en Standards geplante Studios mit 3.300 Quadratmetern Nutzfläche sollen ab 2023 am Hafen Wien entsehen. Mit Jahresbeginn 2024 sollen sie in Vollbetrieb gehen. Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, errichtet diese modernen Studiohallen nach Plänen der Betreiberin HQ7 Studios GmbH.

Nachhaltig

„Die Errichtung der HQ7 Studios ist der finale Puzzlestein, um Wien als internationalen Produktionsstandort optimal zu positionieren“, zeigt sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erfreut. Insgesamt werden neun Millionen Euro für den Standort investiert, wie Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding ausführt. Der Eigentümer der Studios ist der Hafen Wien, Betreiberin wird die HQ7 Studios GmbH sein.

Beide Hallen sind so ausgestattet, dass zwei Produktionen unabhängig voneinander zur gleichen Zeit realisiert werden können. Auch in Sachen Nachhaltigkeit wurde an alles gedacht. Die Studios werden energiesparend mit einer riesigen Photovoltaikanlage ausgestattet.