Klassisch: Wiener Opernsommer setzt auf „Carmen“

Der Wiener Opernsommer kehrt von 1. bis 18. Juli 2026 zurück auf den Heumarkt und bringt mit Georges Bizets weltberühmter Oper „Carmen“ erneut großes Musiktheater unter freiem Himmel in die Bundeshauptstadt.

Vor der eindrucksvollen Kulisse des Wiener Konzerthauses dürfen sich Besucher auf ein hochkarätig besetztes Opern-Erlebnis in der Open-Air-Arena freuen.

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Ludwig und der künstlerischen Leitung von Joji Hattori setzt der Wiener Opernsommer seine Erfolgsgeschichte fort. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.45 Uhr, Einlass und Gastronomie öffnen bereits ab 18 Uhr.

Grammy-Gewinnerin in der Titelrolle

Für die Neuinszenierung konnte ein internationales Spitzenensemble verpflichtet werden. Die Grammy-prämierte Mezzosopranistin Isabel Leonard übernimmt die Titelrolle der leidenschaftlichen Carmen. Unterstützt wird sie von Na’ama Goldman und Ezgi Kutlu.

Als Don José stehen Oreste Cosimo und Dumitru Mîțu auf der Bühne. Die Rolle des Toreros Escamillo wird von Daniel Gutmann und Paul Armin Edelmann interpretiert. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit Nathalie Peña-Comas, die als Micaëla zum Wiener Opernsommer zurückkehrt.

Klassische Inszenierung mit besonderem Erzähler

Regisseur Dominik Am Zehnhoff-Söns setzt bei seiner Inszenierung auf eine klassische Umsetzung des Opernklassikers. Eine besondere Rolle übernimmt dabei Kabarettist und Moderator Hosea Ratschiller, der als Erzähler durch den Abend führen wird.

Für die musikalische Qualität sorgen das Wiener Kammerorchester unter der Leitung von Joji Hattori, der Philharmonia Chor Wien sowie ein 16-köpfiges Tanzensemble.

Spanisches Flair mitten in Wien

Auch optisch verspricht die Produktion ein besonderes Erlebnis zu werden. Bühnenbildner Manfred Waba verwandelt den Heumarkt in eine spanische Stierkampfarena und schafft damit die passende Atmosphäre für eine der bekanntesten und leidenschaftlichsten Opern der Musikgeschichte.

Die Vorstellungen finden auch bei Schlechtwetter statt, sofern keine extremen Wetterbedingungen vorliegen.

Weitere Informationen und Tickets gibt es bei Wiener Opernsommer.

Wiener Opernsommer 2026 – „Carmen“

Wann: 1. bis 18. Juli 2026

Wo: Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Beginn: 19.45 Uhr

Einlass & Gastronomie: ab 18 Uhr

Ende: ca. 23 Uhr