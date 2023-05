Biosphärenpark und Wiener Tafel starten Partnerschaft

Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß und der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof, überreichten der Wiener Tafel am Großmarkt Wien die Auszeichnung zum Biosphärenpark Wienerwald Partnerbetrieb. Damit ist der Grundstein für eine künftige Zusammenarbeit der beiden Organisationen gelegt.

Das Netzwerk der Biosphärenpark Wienerwald-Partnerbetriebe wächst stetig. Das neueste Mitglied – die Wiener Tafel – der Verein für sozialen Transfer – setzt sich seit seiner Gründung 1999 für eine sozial gerechte und ökologisch gesunde Welt ein und zeigt so, wie eine nachhaltige Entwicklung in der Lebensregion UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald und darüber hinaus funktionieren kann.

Der Verein Wiener Tafel rettet mit Hilfe von insgesamt mehr als 250 Ehrenamtlichen täglich bis zu vier Tonnen genusstaugliche Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs im Großraum Wien vor der Entsorgung und gibt sie kostenfrei über Sozialeinrichtungen an armutsbetroffene Personen weiter. So leistet der Verein einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung, Hunger und zur Armutsbekämpfung.

„Die Kriterien für Biosphärenpark Wienerwald Partnerbetriebe basieren auf einem Maßnahmenkatalog, der in den Jahren 2020 und 2021 gemeinsam mit den Betrieben aus der Region in mehreren Workshops entwickelt wurde. Diese Maßnahmen orientieren sich an den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Wiener Tafel trägt mit ihrer Arbeit unter anderem zu den Zielen „Keine Armut, Kein Hunger“, sowie weiteren Nachhaltigkeitszielen bei“, freut sich Biosphärenpark Direktor Andreas Weiß.

Wichtige Bewusstseinsbildung

Genauso wichtig wie die direkte praktische Hilfe ist in der Arbeit des Vereins auch die Bewusstseinsbildung: Mit verschiedenen Kampagnen wie dem „Sensorik Labor“, „Ist das noch gut?“ (MHD) oder „Altes Brot mit neuem Sinn“ informiert die Wiener Tafel über Wege, Lebensmittelverschwendung in den heimischen Küchen zu vermeiden.

„Mit unserer Arbeit leisten wir täglich einen Beitrag zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Wir bekämpfen Lebensmittelverschwendung, Hunger und Armut – aber gegen diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen können wir auch nur gemeinsam angehen. Deshalb freuen wir uns, mit dem Biosphärenpark Wienerwald einen weiteren starken Partner gefunden zu haben“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel.

„Mit der Wiener Tafel und dem Biosphärenpark Wienerwald kooperieren nun zwei Institutionen, die sich nicht nur in unserem Gemeindebezirk Liesing, sondern auch darüber hinaus im Sinne einer ganzheitlichen, nachhaltigen Entwicklung engagieren. Man darf gespannt sein, welche gemeinsamen Projekte entstehen werden!“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Weitere Infos unter www.bpww.at und wienertafel.at