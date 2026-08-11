Unsere Unterwelt präsentiert sich “ausgezeichnet”.

Die multimediale Ausstellung „Über Unten“ der Stadt Wien – Wien Kanal am Gaudenzdorfer Gürtel setzt neue Maßstäbe im Erlebnis- und Live-Marketing. Das InfoCenter wurde bei den internationalen Eventex Awards 2026 sowie dem VAMP Award 2026 mit Auszeichnungen überhäuft und schlägt internationale Top-Marken.

Bei den Eventex Awards, die seit 2009 zu den weltweit renommiertesten und transparentesten Auszeichnungen der Branche zählen, trat das InfoCenter “Über Unten” von WienKanal gegen 1.405 Einreichungen aus 58 Ländern und 6 Kontinenten an.

Das beeindruckende Ergebnis: 10 Medaillen (3 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze) in 10 Kategorien. Damit konnte sich „Über Unten“ erfolgreich gegen internationale Top-Marken wie Google, Microsoft, Rolls Royce, McDonald’s, Heineken, Audi und TikTok durchsetzen. Gemeinsam mit Wien Tourismus, das ebenfalls 10 Auszeichnungen erhielt, zählt das InfoCenter bei den diesjährigen Eventex Awards zu den beiden bestplatzierten Marken weltweit.

Gold beim VAMP Award

Auch auf nationaler Ebene gab es Gold: Beim VAMP Award, der seit 23 Jahren kreative Kampagnen in den Bereichen Ambient Media (Werbeformen im direkten Lebensumfeld), Sales Promotion (absatzfördernde Maßnahmen am Point-of-Sale) und Digital Out-of-Home (digitale Außenwerbung) prämiert, wählte eine hochkarätige Jury das InfoCenter auf den ersten Platz.

Ein ausgeklügeltes Farbkonzept, Projektoren, Screens und ein akustischer Erzähler machen die unsichtbare Infrastruktur lebendig. © Wien Kanal

In der Kategorie „Beste Live Marketing Aktivität“ ließ man große Namen wie Ikea, ÖBB und McDonald’s hinter sich. Den ersten Platz teilt sich das InfoCenter ex aequo mit der Kampagne „Waltz into Space“ von Wien Tourismus, die anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss und des 50-jährigen Jubiläums der European Space Agency den Donauwalzer ins Weltall sendete.

Wer sich selbst ein Bild von den preisgekrönten InfoCenter machen möchte: Alle Infos gibt es unter www.ueberunten.wien