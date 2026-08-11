Musikalische Reise an die italienische Riviera

Der Kultursommer Wien brachte italienisches Lebensgefühl in das Haus Atzgersdorf. Beim Gartenkonzert von „Dresscode Riviera“ genossen Bewohner, Angehörige und Gäste mediterrane Klänge und sommerliche Urlaubsstimmung.

Kultur im Grünen

Das Haus Atzgersdorf verbindet eine ruhige Wohnlage mit guter Anbindung an die Stadt. Gleichzeitig liegen beliebte Ausflugsziele wie der Lainzer Tiergarten und Rodaun ganz in der Nähe. Der großzügige Garten mit Biotop und Therapieweg bietet viel Raum zum Entspannen und wird regelmäßig zum Treffpunkt für Bewohner, Angehörige und Menschen aus dem Grätzl.

Beim Gartenkonzert des Kultursommer Wien sorgte diese besondere Kulisse für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

„Kulturelle Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens in unserem Haus. Sie schaffen Begegnungen, fördern den Austausch und bringen Bewohner*innen, Angehörige und Gäste zusammen.“

…betonte Direktor Christian Ehm.

Ein Hauch von Riviera

Mit ihrem Programm „Dresscode Riviera: Italian, but different“ nahm das Ensemble das Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Italien. Bekannte Melodien, überraschende Arrangements und viel Humor ließen Erinnerungen an laue Sommerabende an der Riviera aufkommen.

Die Musikerinnen überzeugten mit Charme, Leidenschaft und spürbarer Freude am gemeinsamen Musizieren. Zahlreiche Bewohner, Angehörige und Gäste aus der Nachbarschaft ließen sich von der mediterranen Leichtigkeit mitreißen und genossen einen Nachmittag voller musikalischer Urlaubsmomente.

Weitere Konzerte folgen

Insgesamt 29 Gartenkonzerte bringen im Rahmen des Kultursommer Wien Kunst und Kultur direkt in die Häuser zum Leben. Die Veranstaltungen sind kostenlos und stehen auch externen Besuchern offen. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Innenräume verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es bei den Häusern zum Leben.