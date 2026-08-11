Standing Ovations für Circus Louis Knies neue Show

Am Verteilerkreis feierte der Circus Louis Knie am 7. August die Gala-Premiere seiner neuen Show „WOW!“.

Das ausverkaufte Zirkuszelt und prominente Gäste aus Wirtschaft, Medien und Showbusiness sorgten für einen glanzvollen Auftakt.

Spektakuläre Premiere

Bereits vor der Vorstellung herrschte rund um das Zelt in Favoriten ausgelassene Stimmung. Beim Sektempfang wurde angestoßen, geplaudert und genetworkt. Anschließend warteten rund zwei Stunden voller Akrobatik, Comedy, Tanz und Musik auf die Besucherinnen und Besucher.

Mit „WOW!“ schlägt Zirkusdirektor Louis Knie Junior ein neues Kapitel auf: Erstmals in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Circus Louis Knie verzichtet die Produktion vollständig auf Tierdressuren. Unter dem Motto „100 Prozent Human Performance“ stehen ausschließlich die Fähigkeiten der internationalen Artistinnen und Artisten im Mittelpunkt.

Publikum macht mit

Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte eine Geigerin mit ihrer Interpretation eines Stücks aus dem Filmklassiker „Titanic“. Das Publikum wurde dabei kurzerhand Teil der Inszenierung und bewegte die Arme gemeinsam im Takt. Selbst Clown Bambolito zeigte sich nach der Vorstellung beeindruckt von der außergewöhnlichen Stimmung im Zelt.

Auch außerhalb war die Begeisterung deutlich zu hören: Jubel, Lachen und Applaus drangen bis auf die Straße und ließen zahlreiche Passantinnen und Passanten neugierig stehen bleiben.

Artistik auf Weltklasseniveau

Für Staunen sorgten unter anderem die „White Angels“, die als größte reisende Schleuderbrettgruppe der Welt gelten. Zu sehen waren außerdem die mehrfach ausgezeichneten „Desire of Flight“, das Duo Malinovsky am Chinese Pole, die rasanten „Skating Passion“ sowie Hula-Hoop-Star Nicole Berousek.

Comedy lieferten die „Wolf Brothers“ und der brasilianische Starclown Bambolito. Besonders begeistert von der Luftakrobatik zeigten sich Anna Strigl und Profi-Tänzer Herby Stanonik, bekannt aus „Dancing Stars“ 2025.

Jubel für das Ensemble

Nach rund zwei Stunden erhob sich das Publikum von den Sitzen und verabschiedete das Ensemble mit Standing Ovations. Der Applaus galt auch Louis Knie Junior, der mit dem neuen Programm einen modernen Weg für den traditionsreichen Zirkus eingeschlagen hat.

Die starke Resonanz auf die Premiere macht sich bereits bemerkbar: Für die kommenden Wochen sind zahlreiche Vorstellungen gut gebucht. „WOW!“ verbindet zeitgemäße Inszenierungen mit jenem besonderen Zauber, der entsteht, sobald das Licht ausgeht und sich die Manege öffnet.

Noch bis September

Der Circus Louis Knie gastiert noch bis 6. September 2026 am Verteilerkreis im 10. Bezirk. Die rund zweistündige Show inklusive Pause bietet internationale Spitzenartistik, Luftakrobatik, Schleuderbrett, Chinese Pole, Rollschuhartistik, Comedy, Musik und Tanz.

Circus Louis Knie präsentiert: WOW!

Wann: noch bis 06. September 2026

Wo: Verteilerkreis Favoriten, 1100 Wien

Dauer: rund 2,5 Stunden inklusive Pause

Programm: Internationale Spitzenartist:innen, Luftakrobatik, Schleuderbrett, Chinese Pole, Rollschuhartistik, Comedy und Tanz

Besonderheit: Erstmals komplett tierfrei – 100 % Human Performance

©Christian Kaiser