Bei dem gemütlichen Klubnachmittag entstehen nicht nur kleine Kunstwerke, sondern auch viele Gespräche und neue Bekanntschaften. Besucher*innen können Pinsel und Papier ausprobieren und den Nachmittag in entspannter Atmosphäre genießen.

Idee aus dem Klub selbst

Die Idee zum Event stammt von Klubleiterin Melani Krizanac. „Viele unserer Besucher*innen sind kreativ – aber allein zu Hause malen ist halt nur halb so lustig. Bei Wine & Art kommt alles zusammen: ein bisschen Kunst, gute Gespräche und ein Glas Wein. Genau so soll ein Klubnachmittag sein“, erzählt sie.

Offen für alle – ganz ohne Vorkenntnisse

Das monatliche Treffen richtet sich an alle, die Lust haben, kreativ zu werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig – Neugier und Freude am Ausprobieren reichen völlig aus. Neben dem Malen steht vor allem das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.

Der nächste Termin findet am Dienstag, 17. März 2026, von 13 bis 16 Uhr im Klub+ All in Village3 in der Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B (1030 Wien) statt. Das Angebot ist offen für alle Interessierten – unabhängig vom Alter.

Weitere Termine im Jahr 2026

Auch in den kommenden Monaten gibt es mehrere Gelegenheiten, den kreativen Nachmittag zu besuchen:

April 2026, 13:00–16:00 Uhr

Mai 2026, 13:00–16:00 Uhr

Juni 2026, 13:00–16:00 Uhr

Juli 2026, 13:00–16:00 Uhr

August 2026, 13:00–16:00 Uhr

Information und Anmeldung

Termin: Dienstag, 17. März 2026, 13:00–16:00 Uhr

Ort: Klub+ All in Village3, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B, 1030 Wien

Information & Anmeldung: Tel. 01 / 313 99 273 121

Das gesamte Veranstaltungsprogramm der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien gibt es online auf www.dieklubs.at sowie in der DieKlubs App.