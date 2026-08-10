Ein Abend voller Emotionen mit Yasmin Levy

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme berührte Yasmin Levy bereits 2024 das Wiener Publikum.

Nun kehrt die international gefeierte Sängerin mit ihrer neuen Tournee „One More Night with Yasmin Levy“ nach Wien zurück.

Tradition trifft Moderne

Yasmin Levy verbindet jahrhundertealte sephardische Melodien mit Flamenco, Weltmusik und zeitgenössischem Songwriting. Nach ihrem Album „Mujer“ und ihrer gefühlvollen Interpretation des Klassikers „Caruso“ präsentiert sie ein Programm, das musikalische Tradition und modernen Ausdruck eindrucksvoll vereint.

Eine Reise voller Emotionen

Levys Konzerte gelten als intensive musikalische Reisen. Ihre außergewöhnliche Stimme und eine virtuose Band sorgen für einen Abend voller Emotionen, künstlerischer Tiefe und besonderer Klangwelten.

Das Konzert findet am Samstag, 12. September 2026, um 20 Uhr im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses statt. Tickets gibt es unter konzerthaus.at und oeticket.com. Weitere Informationen: yasminlevy.com.

Gewinnspiel

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert von Yasmin Levy am 12. September 2026 im Wiener Konzerthaus!