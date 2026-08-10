“Mitten in Hernals” lädt zum großen Sommerfest

Zu seinem 8. Sommerfest lädt der Verein „Mitten in Hernals“ am Samstag den 29. August von 16 bis 20 Uhr die Bezirksbevölkerung und alle interessierten Nachbarn in den Hermine Weinreb-Park vor der Chemie HTL ein.

Geboten wird neben kulinarischen Schmankerln und köstlichen Getränken ein umfangreiches Musikprogramm mit österreichischen und internationalen Pop-Hits und Rock-Oldies, präsentiert von Leo Kohn und Richi Huber sowie der Kuchlkombo. Letztere spielt Musik aus allen Windrichtungen – Schlager, Klezmer, Wienerlieder und alte Hadern wie Almauftrieb. Zwischendurch verführt Monna Dia zu eine musikalischen Reise von der Ukraine bis nach Argentinien.

Ein Fest auch für Kinder

Für Kinder wird ein eigenes Programm geboten: Hüpfburg, Schminktisch, Riesenseifenblasen und ein Barfuß-Parcours. Mehrere große Schachbretter laden zum Spielen ein. Erste Hilfe für das Fahrrad gibt es vom Fahrrad-Discounter. Der privat gegründete Verein für gute Nachbarschaft, der hier in der Nähe auch seine Zentrale mit einem umfangreichen Programm-Angebot betreibt, freut sich auf zahlreiche Besucher.

Der Eintritt ist natürlich frei!