Man muss nicht gleich einen Marathon laufen, um in Schwung zu kommen. Immer beliebter werden sogenannte „Micro-Workouts“ – kurze, intensive Trainingseinheiten, die sich flexibel in den Tagesablauf einbauen lassen. Schon zehn Minuten Seilspringen im Wohnzimmer, ergänzt durch Planks und Squats, bringen den Kreislauf in Schwung und sorgen für einen echten Energie-Kick.

Wichtig ist die Abwechslung: Wer Cardio-Elemente mit funktionellen Kraftübungen kombiniert, trainiert sowohl Ausdauer als auch Muskulatur. Mit einfachen Hilfsmitteln wie Resistance Bands, Hanteln oder einem Springseil wird das Training noch effektiver.

Auch der Park wird im Frühling schnell zum Fitnessstudio: Liegestütze auf der Parkbank, kurze Sprintintervalle oder eine Stretching-Runde im Grünen – frische Luft inklusive.

Ausdauer im Grünen: Bewegung mit Frühlingsgefühl

Wer mehr Zeit hat, kombiniert kurze Einheiten mit längeren Outdoor-Aktivitäten. Ein flotter Spaziergang entlang der Donau, eine Radtour durch die Praterauen oder ein Trailrun im Wienerwald – Hauptsache, raus ins Freie.

Damit der Körper optimal vorbereitet ist, sollte man vorab auf ein kurzes Warm-up setzen: dynamische Dehnübungen, Mobilitäts- und Balanceübungen helfen, Verletzungen vorzubeugen. Ebenso wichtig ist die Regeneration danach – etwa mit leichten Dehnübungen oder einem entspannten Cool-down.

Motivation als Schlüssel zum Erfolg

Der größte Gegner ist oft nicht die fehlende Zeit, sondern der innere Schweinehund. Realistische Ziele, fixe Trainingszeiten und kleine Belohnungen nach dem Workout helfen, dranzubleiben. Auch Musik oder ein Timer können unterstützen, den Fokus zu halten.

Wer sich zusätzlich motivieren möchte, setzt auf Gemeinschaft. Im GymBeam Fitness Hub am Kärntner Ring 1 treffen sich Sportbegeisterte zum Austausch. Beratung, Inspiration und Community stehen hier im Mittelpunkt. Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet zudem ein offener Run Club: Gemeinsam geht es auf ausgewählten Routen durch Wien – ideal für alle, die ihre Technik verbessern oder einfach in der Gruppe motivierter laufen möchten.

Mehr Informationen zu GymBeam sind online unter www.gymbeam.at oder auf Instagram unter @gymbeamde zu finden.

Wohlfühlen beim Training

Neben dem Trainingsplan spielt auch das richtige Outfit eine Rolle. Atmungsaktive, leichte Materialien sorgen für Komfort bei Outdoor-Einheiten. Wer sich wohlfühlt, bleibt eher am Ball – egal ob beim Yoga im Park, beim Wandern oder beim Intervalltraining auf der Laufstrecke.

Das Rezept für einen aktiven Frühling:

Kraft, Cardio und Stretching regelmäßig abwechseln

Warm-ups und Cool-downs nicht vergessen

Kleine, machbare Einheiten in den Alltag einbauen

Auf soziale Motivation setzen

Erfolge bewusst feiern

Der Frühling ist die ideale Zeit, um neue Routinen zu starten. Mit kleinen Schritten, etwas Planung und der passenden Portion Motivation wird Bewegung schnell wieder fixer Bestandteil des Alltags – und der Start in die warme Jahreszeit gelingt energiegeladen.