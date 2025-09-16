Prominente Gäste im Odeon Theater

Gastgeberin und Direktorin Barbara Staudinger begrüßte zahlreiche Persönlichkeiten, darunter die Botschafter der Niederlande und Israels, Peter Potman und David Roet, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Schauspielerin Birgit Minichmayr, Regisseur Paulus Manker, sowie viele weitere Vertreter*innen aus Kunst, Kultur und Politik.

Für musikalische Highlights sorgten Künstler*innen der Volksoper Wien: Johanna Arrouas, Thomas Cadenbach, Trevor Haumschilt-Rocha, Sebastian Reinthaller, Jakob Semotan, Ulrike Steinsky sowie ein Streichquartett der Volksoper. Die Einnahmen des Abends fließen direkt in den Ausbau der Museumssammlung.

Ein Museum mit Geschichte und Auftrag

In ihrer Festrede erinnerte Barbara Staudinger an die bewegte Geschichte des Hauses

„1895 eröffnete in Wien das erste Jüdische Museum weltweit. Es wurde von jüdischen Privatpersonen gegründet, die jüdische Geschichte sichtbar machen und damit auch dem aufkommenden Antisemitismus entgegentreten wollten. Dieser Gründungsgedanke ist auch nach 130 Jahren noch aktuell.“

Das Jubiläum sei nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Zeichen dafür, wie lebendig jüdische Kultur und Erinnerung heute in Wien weiterbestehen.

Spannendes Jubiläumsprogramm

Das Jubiläumsjahr bietet Besucherinnen ein abwechslungsreiches Programm. Noch bis 5. Oktober läuft die Ausstellung Gtt. Die großen Fragen zwischen Himmel und Erde.

Ab 15. September startet die kuratierte Tour 130 Jahre Highlight-Tour: Dabei führt die Figur von Jakob Bronner, dem ersten Kurator des Museums bis zu seiner Schließung 1938, interaktiv durch zentrale Objekte und Geschichten der Sammlung.

Den feierlichen Abschluss bildet am 23. November ein Tag der offenen Tür – mit freiem Eintritt und einem besonderen Führungsprogramm.