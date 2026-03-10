Einst begann alles mit elf Fahrzeugen, beschädigten Garagen und Trümmern in den Straßen. Heute sind sie ein komplexes städtisches Leistungssystem: die 48er. Rund 3.100 Mitarbeiter:innen stark, sorgen sie für Müllentsorgung, Recycling, Winterdienst, Sauberkeit öffentlicher WC-Anlagen, Mistplätze und vieles mehr. Mit ihrem markanten Orange prägen sie das Wiener Stadtbild und leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Lebensqualität der Wiener Bevölkerung.

Vom Wiederaufbau zum modernen Recycling

Die Gründung der MA 48 fiel in eine Zeit, in der Wien buchstäblich in Trümmern lag. Rund 850.000 m³ Kriegsschutt und 200.000 m³ Abfall mussten von den Straßen entfernt werden – eine Mammutaufgabe für ein Team mit minimaler Ausstattung. Damals waren Improvisation und Tatkraft gefragt.

Heute setzen die 48er auf Hightech-Abfallwirtschaft. Müll wird gesammelt, sortiert, kompostiert, thermisch verwertet und klimafreundlich entsorgt. In drei Müllverbrennungsanlagen erzeugt man Energie, Europas größtes Kompostwerk steht in der Lobau, und die Deponie Rautenweg gilt als Vorbild in Sachen Klimaschutz. Pro Jahr spart Wien so rund 330.000 Tonnen CO₂ ein – ein klarer Beleg für die Effizienz der modernen 48er.

Sauberkeit & Service: 48er-Leistungspaket

Das Aufgabenfeld der 48er ist beeindruckend vielfältig. 475.000 Müll- und Altstoffbehälter, 21.000 Papierkörbe, 3.900 Hundekotsackerlspender, 13 Mistplätze, 4.400 Sammelstellen für Wertstoffe und hunderte öffentliche WC-Anlagen sorgen dafür, dass Wien rundum sauber bleibt.

Ein ergänzendes Angebot sind die 48er-Tandler, die WasteWatcher, der Abschleppdienst und das Zentrale Fundservice. Jede Wiener Straße, jeder Park und jeder Mistplatz wird so zu einem Ort, an dem Sauberkeit, Sicherheit und Service Hand in Hand gehen.

Engagierte Menschen hinter dem Orange

Das wichtigste Kapital der 48er sind ihre Mitarbeiter:innen. Ob Müllaufleger, Straßenkehrer, Lenker oder Werkstattteam, sie alle prägen das Stadtbild mit Engagement, Humor und Professionalität. Waren sie früher als „Mistbuam“ kaum wahrgenommen, genießen sie heute Wertschätzung und sind stolz auf ihren Beruf.

Abteilungsleiter Josef Thon betont: „Ohne das Mittun der Wienerinnen und Wiener ginge nichts. Danke für das Mülltrennen und die Unterstützung unserer Arbeit.“ Auch 80 Jahre nach ihrer Gründung zeigen die 48er, dass Teamarbeit, Innovation und Nachhaltigkeit das Erfolgsrezept für ein sauberes Wien sind.

abfallberatung.wien.gv.at