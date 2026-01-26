Schon in den frühen Abendstunden füllte sich das Krone-Haus mit bekannten Gesichtern. Unter den Gästen: Casinos-Austria-Generaldirektor Erwin van Lambaart, Tirol-Werbung-Chefin Karin Seiler, Salzburg-Tourismus-GF Leo Bauernberger, Medienmanager Hans Mahr, ORF-General Roland Weissmann, Ski-Austria-Vertreter Christian Scherer sowie Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus wie Rudolf Krickl (PWC Austria) oder Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung). Auch aus der Krone-Familie waren Herausgeber Christoph Dichand und Geschäftsführer Gerhard Valeskini vor Ort.

Gemeinsam feierten sie nicht nur Österreichs Skilegende Franz Klammer, sondern auch dessen unermüdliches Engagement. Die Spendensumme kommt 2026 zahlreichen Projekten zugute – etwa sozial benachteiligten Kindern der Fußballakademie Mattersburg oder dem ehemaligen Motocross-Sportler Ronny Großkopf.

„Verantwortung für Österreich“

Casinos-Austria-Chef Erwin van Lambaart betonte die Bedeutung des Engagements:

„Wir sind österreichische Leitbetriebe und fest in den Regionen verankert. Die Unterstützung der Franz Klammer Foundation ermöglicht Menschen neue Chancen. Wir freuen uns, Teil dieses rot-weiß-roten Schulterschlusses zu sein.“

Klammer: „Dieses Land hat mir viel gegeben“

Auch der Skikaiser selbst zeigte sich tief bewegt. „Kitzbühel ist Österreich. Dieses Land hat mir viel gegeben – das gebe ich zurück“, erklärte Franz Klammer. Seit 28 Jahren unterstütze seine Foundation rund 400 Sportlerinnen und Sportler.