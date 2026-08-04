Hundstage: So kommt Ihr Haustier durch die Hitze

Auch Tiere leiden unter der Hitze. Viele Tierhalter wollen ihren Lieblingen etwas Gutes tun – doch das kann schnell gefährlich werden – die Tierschutzombudsstelle gibt Tipps.

Die heißen Sommertage bringen nicht nur uns, sondern auch unsere Heimtiere ins Schwitzen. Abkühlung ist wichtig, doch Vorsicht: Nicht alle gut gemeinten Maßnahmen sind auch tatsächlich gut für Ihr Haustier. Die Tierschutzombudsstelle hat die wichtigsten Hitze-Tipps und No-Gos zusammengefasst, damit Sie vorbereitet sind und Ihre tierischen Freunde die Sommerhitze gut überstehen.

So dürfen Hunde bei Überhitzung nicht ins kalte Wasser springen, da die Aorta reißen kann – ein flacher Einstieg ist sicherer. Mahlzeiten sollten auf mehrere kleine Portionen verteilt werden, was übrig bleibt, gehört bei diesen Temperaturen umgehend entsorgt. Auch Hunde schlecken gern Eis, doch da ist Vorsicht geboten. In immer mehr Eissorten steckt Birkenzucker (Xylit) – für Hunde hochgiftig. Schon wenige Gramm können lebensbedrohlich sein, im schlimmsten Fall tödlich. Auch Milchzucker oder Schokolade können zusätzlich schaden – besser ist selbstgemachtes Hundeeis.

Wasser ist wichtig

Katzen stürzen häufig aus ungesicherten Fenstern und von Balkonen – Gitter oder Netze schützen sie. Kleintiere brauchen im Freien ein Gehege mit Schatten, sonst droht ein Hitzschlag. Vögel gehören nicht auf den Balkon, sondern an einen kühlen, zugfreien Ort und freuen sich über eine sanfte Dusche mit handwarmem Wasser.

Auch bei Spaziergängen mit Hunden ist Vorsicht geboten: Längere Runden sollten in die kühleren Morgen- und Abendstunden gelegt werden, mittags reicht eine kurze Gassirunde. Wasser sollte nicht nur zu Hause immer frisch bereitstehen, sondern auch unterwegs immer dabei sein.

Besonders eindringlich warnt die Ombudsstelle davor, Hunde im Auto zurückzulassen: Schon bei rund 20 Grad kann das Fahrzeug binnen kurzer Zeit zur lebensgefährlichen Falle werden – auch in Parkgaragen oder im Schatten. Ein Hitzschlag kann noch bis zu 24 Stunden nach dem Vorfall tödlich enden.

Wer einen Hund allein im Auto entdeckt, sollte handeln.