Al Cook: Nur das Beste zum 80er-Feste

Blues-Legende Al Cook feiert den 80. Geburtstag. Zum Runden wartet ein ganz spezielles Konzert auf die Fans.

Als Wien zu Beginn des Jahres 1945 heftigen Bombenangriffen ausgesetzt war, wurde eine Wienerin namens Koch nach Bad Ischl evakuiert, wo sie im Kreiskrankenhaus am 27. Februar ihren Sohn Alois Koch zur Welt brachte. Jahre später wurde das Kind als Blues-Legende „Al Cook“ in der Wiener Musikszene bekannt.

Jubiläumskonzert

Al Cook performt seither mit seiner grandiosen „Original Al Cook Blues Band“ Evergreens und Eigenkompositionen im Stil der Bluesklassik. So auch am 1. März um 20 Uhr auf der Bühne des „Schutzhaus auf der Schmelz“ (Oeverseegasse). Al Cook feiert an diesem Tag seinen 80. Geburtstag sowie 60 + 1 Jahre Konzerte im Schutzhaus auf der Schmelz. Eintritt: Vorverkauf 30 Euro, Abendkasse 35 Euro.

